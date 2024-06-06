Ahlat Halk Eğitimi Merkezi'nden Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika
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Ahlat Halk Eğitimi Merkezi'nden Yıl Sonu Sergisi

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi\'nden Yıl Sonu Sergisi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi açıldı. Sergide, 7 bin 353 kursiyerin yıl boyunca yaptığı ürünler sergilenecek. Açılışta halk oyunları, zeybek ve muay thai gösterileri yapıldı ve muay thai yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaket takdim edildi. Sergiye, Ahlat Belediye Başkan Vekili, Cumhuriyet Savcısı, hakimler, okul müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

06.06.2024 17:25
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce yıl sonu sergisi açıldı.

Merkez binasında düzenlenen serginin açılışında konuşan Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yasin Yavuz, ilçe genelinde açtıkları 545 kursta 7 bin 353 kursiyere farklı alanlarda eğitim verme fırsatı bulduklarını belirti.

Kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı birbirinden güzel ürünlerin 3 gün boyunca sergileneceğini söyleyen Yavuz, emeği geçenlere teşekkür etti.

Halk oyunları, zeybek ve muay thai gösterilerinin sunulduğu programda, muay thai yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaket takdim edildi.

Beraberindekilerle serginin açılış kurdelesini kesen Kaymakam Batuhan Bingöl, stantları gezerek sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

Açılışa, Ahlat Belediye Başkan Vekili Ramazan Ergezen, Cumhuriyet Savcısı Bayram Dedeoğlu, hakimler Tuğba Yılmaz ile Alperen İşleyen, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ahlat Halk Eğitimi Merkezi'nden Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika

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