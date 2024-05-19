Ahlat'ta 19 Mayıs kutlamaları coşkuyla gerçekleşti - Son Dakika
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Ahlat'ta 19 Mayıs kutlamaları coşkuyla gerçekleşti

Ahlat\'ta 19 Mayıs kutlamaları coşkuyla gerçekleşti

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Etkinlikler kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşü ve tören alanındaki programlar, ilçe halkının yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Kutlamalarda öğrenciler tarafından voleybol maçı ve jimnastik gösterisi yapıldı ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programa, ilçe kaymakamı, cumhuriyet savcısı, belediye başkan vekili ve vatandaşlar da katıldı.

19.05.2024 13:59
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Etkinlikler kapsamında ilçe merkezinde düzenlenen kortej yürüyüşü, tören alanında sona erdi.

Ahlat Kapalı Spor Salonunda devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Vatandaşların ilgi gösterdiği kutlamalarda, öğrenciler tarafından voleybol maçı ve jimnastik gösterisi yapıldı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Programa, Kaymakam Batuhan Bingöl, Cumhuriyet Savcısı Bayram Dedeoğlu, Belediye Başkan Vekili Sunullah Yıldırım, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ahlat'ta 19 Mayıs kutlamaları coşkuyla gerçekleşti - Son Dakika

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