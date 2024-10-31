Ahlat'ta Engellilere Yönelik Destek Projesi

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Ahlat Kaymakamlığı'ndan köylerdeki engellilerin hayatlarını kolaylaştıran yatırım

Köylerde yaşamlarını sürdüren yürüme engelliler için parke yol ve gezi alanları yapıldı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde köylerdeki yürüme engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımı için örnek bir projeye hayata geçirdi.

Bitlis Valiliği, Ahlat İlçe Kaymakamlığı ve Bitlis İl Özel İdaresi'nin desteğiyle köylerdeki yürüme engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımı için örnek bir projeye hayata geçirdi.

Ahlat Kaymakamlığı, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden alınan öneriler doğrultusunda ilk etapta ilçeye bağlı 8 köyde yaşamlarını sürdürmeye çalışan 13 engelli bireyin köy ortamlarında rahat edebilme, ulaşımlarını kolaylaştırma ve ev ortamından sıyrılıp sosyal hayata katılımlarını sağlamak adına 8 bin metrekare parke yol ve gezi alanı ile 1,5 kilometrelik stabilize yapımı tamamlandı. Yapılan yatırım ve yollarla özellikle yürüme engelli bireyler tekerlekli ve akülü araçlarıyla köy içi ulaşımda rahata kavuşurken evlerinin önlerine yapılan parke gezi alanlarında da gezmenin keyfini çıkararak daha da çok sosyalleşiyor.

Yoğurtyemez köyünde yaşayan engelli birey babası Mehmet Sıddık Gören, evinin önünde yapılan parke yol ve alan sayesinde yatağa mahkum evladını tekerlekli sandalye ile dışarı çıkarıp gezdirdiğini söyledi. Gören, "Valiliğimiz ve kaymakamlığımız evimizin önüne parke taşı döşediler. Engelli çocuğumuz var onu çıkarıp gezdiriyorum onun içinde çok güzel oldu. Önceden taşlıktı gezdiremiyordum şimdi parke oldu rahatlıkla gezdirebiliyorum. Kaymakamımıza ve valimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yürüme engelli olduğu için önceleri dışarı çıkıp gezemediğini şuan rahatlıkla köyde ve evinin bahçesinde rahatlıkla gezdiğini söyleyen Hatice Coşkun, "Bir engelli olarak ben çok zorluk çekiyordum, dışarı çıkamıyordum. Özellikle fizik tedavime gidemiyordum. Kışın çok zorlanıyordum, sıkıntı çekiyordum. Bu sayede çok rahat bir şekilde çıkabiliyorum. Artık çok rahatım tekerlekli sandalyem artık bir taşa bir çukura takılıp kalmadan rahat bir şekilde gidip geliyorum. Çok çok teşekkür ederim bizi düşündükleri için. Bizi unutmadıkları için sayın valimize ve sayın kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yoğurtyemez köyü muhtarı İdris Coşkun ise, "Köyümüzdeki engellilere bu imkanı tanıdıkları için çok teşekkür ediyorum. Engellilerimiz önceden zorluk çekiyorlardı, parke onlar için çok güzel bir imkan oldu. Dışarıya çıkamıyorlardı, fizik tedaviye ve rehabilitasyona gidip geldiklerinde özellikle yağışlı havalarda çamurlu yollarda araçlar gidip gelemiyordu. Bu güzel çalışmalarından dolayı emeği geçen herkese, kurumlarımıza, sayın valimize ve kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Uludere Köyü Muhtarı Şükrü Akar'da, "Köyümüzdeki engellilerin sıkıntılarını giderdikleri için devletimize, kaymakamımıza ve her kimin emeği geçmişse çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.