Ahlat'ta evlerine yerleşen Ahıska Türkleri kimliklerine de kavuştu

ŞENER TOKTAŞ/ SERDAR ADIYAMAN - Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 2022'de Türkiye'ye getirilerek geçen ay Bitlis'in Ahlat ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ilçede huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürüyor.

Yaşadıkları topraklardan 1944'te farklı ülkelere sürgün edilen, 2022 yılında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ukrayna'dan tahliye edilerek Elazığ'daki geçici barınma alanına yerleştirilen Ahıska Türkleri için Ahlat'taki Tunus Mahallesi'nde 371 konut inşa edildi.

Geçen ay anahtarları verilen konutlara yerleşen Ahıska Türkü aileler, yürütülen işlemlerin ardından Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını da teslim aldı.

Uzun yıllar süren göç ve sürgün nedeniyle zor günler yaşayan aileler, şimdi kendileri için oluşturulan yeni yerleşim alanında huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürmeye başladı.

Ahıska Türkleri, zorluklarla geçen yılların ardından hem evlerine kavuşmanın hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın sevincini yaşıyor.

"İnşallah artık sürgünler, göçler yaşanmayacak"

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Ahlat Temsilcisi Murat Resuloğlu, AA muhabirine, 2024 yılında 218 ailenin konutlarına yerleştirildiği ilçede 371 yeni konutun inşa edilmesiyle diğer ailelerin de geçen aydan itibaren evlerinde yaşamaya başladığını söyledi.

Resuloğlu, yaklaşık 1000 Ahıska Türkü'nün de kimliklerine kavuştuğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Başka kimliklerimiz ve vatandaşlıklarımız olsa da bu ay yıldızlar kalbimize kazınmıştı. Ay yıldızlı kimlik taşımak bizim için büyük bir gururdur. Bunu anlatmak zor ancak yaşanabilir. Yıllarca gurbetlerde, sürgünlerde yaşayan bir halkın yeni vatanına, toprağına, bayrağına ve kimliğine kavuşması çok büyük mutluluktur. Gelen insanlarımızla bu mutluluğu hep beraber yaşıyoruz. Halkımız da böyle bir Cumhurbaşkanımız olduğu için Allah'a şükrediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine sahip çıktığını belirten Resuloğlu, "Şimdi de ebediyen yaşayacağımız yerimiz, yurdumuz var. Artık öz topraklarımızda, vatanımızdayız. O yüzden rahatız ve artık bir yere gitmeyeceğiz. İnşallah artık sürgünler, göçler yaşanmayacak. Herkes onun sevincini yaşıyor." dedi.

"Allah'a şükür ebedi vatanımıza kavuştuk"

Kimliğini alan 77 yaşındaki Şeker Rüştüoğlu ise sürgünde özellikle büyüklerinin sıkıntılar yaşadığını dile getirdi.

Şimdi huzurlu bir yaşam sürdürdüklerini ifade eden Rüştüoğlu, "Allah'ın büyüklüğüne çok şükür. Vatanımız, milletimiz sağ olsun. Ayaklarına taş değmesin. Her şey için yardımda bulundular. Bundan büyük iyilik olmaz. Türk vatandaşı olduk, kimliğimizi ve evimizi verdiler. Çok mutluyuz. Ömrümüz Türkiye diye diye, Türkiye'ye dua ede ede geçti ve öyle yaşadık. 5 kez sürgün gördük. Her yerden dışlandık, sürüldük. Allah'a şükür ebedi vatanımıza kavuştuk. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun, ömrü uzun olsun." diye konuştu.

76 yaşındaki Marziye Ahmedoğlu da Türkiye'ye kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Çok razıyız. Evlerimiz, vatanımız güzel. Vatanımıza geldik, çok şükür kimliğimize kavuştuk. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Hayal bile edemiyordum. Türkiye'ye yerleşmeyi çok istiyordum. Allah nasip etti ve geldik. Şimdi vatanımızda huzurlu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

64 yaşındaki Ravil Ahmedoğlu ise Türkiye'nin savaş nedeniyle tahliye ettiği Ahıskalıları zulümden kurtardığını kaydetti.

Şimdi hayal bile edemedikleri evlerde oturduklarını vurgulayan Ahmedoğlu, şöyle konuştu:

"Allah nasip etti ve buranın vatandaşı da olduk. Türkiye'nin bir avuç toprağı canımdır, kanımdır. Dişimle, tırnağımla da olsa bu toprağı koruyacağım, savaşacağım. Her vakit milletimin arkasındayım. Rabb'ime şükürler olsun. Yaşadığımız zulümlerden sonra Allah kimliğimize kavuşmayı nasip etti. Öz vatanımıza, toprağımıza kavuştuğumuz için seviniyoruz."