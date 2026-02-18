Ahlat'ta Kadınlara Mesleki Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika
Ahlat'ta Kadınlara Mesleki Eğitim Merkezi Açıldı

Ahlat\'ta Kadınlara Mesleki Eğitim Merkezi Açıldı
18.02.2026 19:06
Japonya Büyükelçiliği destekli mesleki eğitim merkezi, Ahlat'ta kadınların istihdamına katkı sağlayacak.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Japonya Büyükelçiliği tarafından desteklenen proje kapsamında kadınlara yönelik mesleki eğitim merkezi açıldı.

Ahlat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan "Ahlat'ta Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Merkezi için Ekipman Sağlanması" projesi, Japonya Büyükelçiliği'nin Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında desteklendi.

Verilen destekle alınan tekstil makineleri ile kurulan merkezin açılışı, Bitlis Vali Vekili Göksel Yüksel ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami'nin de katıldığı programla gerçekleştirildi.

Programda konuşan Bitlis Vali Vekili Yüksel, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluğun, derin bir gönül birliğine dayandığını söyledi.

Coğrafi mesafelere rağmen zor zamanlarda sergilenen dayanışmanın sarsılmaz bağlarla kenetlendiğini belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"?Japonya Hükümeti Yerel Projelere Hibe Programı desteğiyle, Ahlat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen projeyi başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Hibe edilen modern tekstil makineleriyle donatılan bu merkez başta Ahıskalı Türk soydaşlarımızın toplumsal uyumuna ve istihdamına katkı sağlayacak. ?200 kadın kursiyerimizin mesleki eğitim alarak üretim sürecine ve ekonomik hayata aktif katılımını destekleyecektir. ?Bu proje, sadece bir ekipman desteği değil aile yapısını güçlendiren ve yerel kalkınmayı tetikleyen stratejik bir adımdır. Ahıskalı kardeşlerimizin ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına vesile olmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. ?Tarihin ve kültürün harmanlandığı bu topraklarda bıraktığınız bu iz, dostluğumuzun unutulmaz bir nişanesi olacaktır."

Büyükelçi Tamura ise "Kadınlara yönelik mesleki eğitimlerde kullanılmak üzere dikiş makinesi ve ekipmanı hibe edebilmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sağlanan bu ekipman sayesinde kadınların kendi emekleriyle gelir elde edebilmelerini ve toplum içinde daha aktif rol almalarını temenni ediyorum." dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez de çok önemli bir merkezin açılışını yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kadın ve genç istihdamı noktasında anlamlı bir işe imza attıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Yüksel ve Tamura, merkezdeki kadınlarla sohbet etti, çalışmaları inceledi.

Tamura, programın ardından ilçedeki tarihi mekanları gezdi.

Programa Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl de katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahlat'ta Kadınlara Mesleki Eğitim Merkezi Açıldı

SON DAKİKA: Ahlat'ta Kadınlara Mesleki Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika
