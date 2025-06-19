Ahlat'ta Koordinasyon ve İstişare Toplantısı - Son Dakika
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Ahlat'ta Koordinasyon ve İstişare Toplantısı

Ahlat\'ta Koordinasyon ve İstişare Toplantısı
19.06.2025 20:22
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Vali Karakaya başkanlığında Ahlat'ta muhtarlarla toplantı yapıldı, kamu hizmetleri görüşüldü.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Vali Ahmet Karakaya başkanlığında, koordinasyon, istişare ve muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda yapılan toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Karakaya, yaptığı konuşmada, kamu hizmetlerinin yıllar geçtikçe beklentinin arttığı bir alan olduğunu söyledi.

Vatandaşa sunulan hizmetlerin standardını artırmak için burada olduklarını ifade eden Karakaya, şöyle konuştu:

"Koordinasyon ve istişare önemli kavramlar. Eğer bir işi planlamazsak, koordine etmezsek, istişare etmezsek bazen yanlış alanlara hizmeti sevk edebiliriz. Bazen eksikler kalabilir ya da çok güzel işler yapsak da vatandaşımızla hemhal olmadığımızda yapılan hizmetlerin bir nebze kıymeti azalabilir. Biz hem elimizden geldiğince vatandaşımıza hizmetleri sunacağız hem de vatandaşımızla bunu omuz omuza gönül gönüle yapacağız. Öncelik sırasını iyi planlayarak vatandaşımızın her alandaki hizmetlerini yerine getirme gayreti içerisinde olacağız."

Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl de "Muhtarlarımız bizlerle koordinasyon içinde çalışmakta. İnşallah el birliğiyle kamu kaynaklarını ihtiyaçları giderecek şekilde kullanmaya gayret edeceğiz." dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ise yaklaşık bir yılı aşkın süredir görevde olduğunu ve bütçe dahilinde bazı işleri yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Gülmez, "Geçen yıl bütçemizin üç katı kadar Ahlat'a yatırım sağladık ve tasarruf tedbirlerinin olduğu dönemde bu önemli bir işti. Bu vesileyle en başarılı belediye başkanı ödülünü de almış olduk. Her alanda Ahlat'ımızın sorunlarını çözebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mahalle, belde ve köy muhtarları taleplerini iletti.

Karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona eren toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Dilek Özşahin Kireçci, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ahlat'ta Koordinasyon ve İstişare Toplantısı - Son Dakika

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