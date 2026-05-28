Ahlat'ta Kurban Bayramı Ziyaret Yoğunluğu
Ahlat'ta Kurban Bayramı Ziyaret Yoğunluğu

28.05.2026 10:26
Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı, Kurban Bayramı'nda yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Dokuz günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, gezi rotalarına UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı da ekledi.

Bayram tatili dolayısıyla "sakin şehir" ünvanına sahip Ahlat'a gelenler, 210 dönümlük alanı kaplayan ve her biri sanat eseri özelliği taşıyan mezar taşlarının bulunduğu tarihi alanı gezdi.

Mezar taşlarının üzerindeki kabartmalar, motifler, oymalar, kitabeler ve yazıtları inceleyen ziyaretçiler, görevlilerden mezar taşları hakkında bilgi aldı.

İlçeye gezi için gelen Bilge Aleyna Aydın, aslen Samsunlu olduğunu ve çocukken Ahlat'a geldiğini söyledi.

Yıllar sonra tekrar bölgeye geldiği için mutlu olduğunu belirten Aydın, "Çocukken geldiğimde de çok etkilenmiştim ama bilinçli gelmek daha etkileyici oldu. Kesinlikle bulunulması, görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Buranın atmosferi çok farklı ve herkesin görmesi gereken bir yer." dedi.

İstanbul'dan gelen Abdullah Başyiğit ise ilk kez bölgeyi görme fırsatı bulduğunu dile getirerek, "Türklerin giriş kapısı olarak görülen o simgeyi görmüş oldum. Türklerin İslam ile birlikte hem yaşayınca hem de öldüğü zaman nasıl öğüt vereceği çok iyi tasarlanmış. Burası çok güzel bir mimari yapı." diye konuştu.

Kaynak: AA

