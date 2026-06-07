Bitlis'in Ahlat ilçesinde, toz taşınımı ve rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü, hava kalitesinde azalma yaşandı.
Toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri tozla kaplandı.
İlçe genelinde etkili olan rüzgar da vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Son Dakika › Güncel › Ahlat'ta Toz Bulutu Ve Rüzgar Etkili Oldu - Son Dakika
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