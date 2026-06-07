Ahlat'ta Toz Bulutu Ve Rüzgar Etkili Oldu - Son Dakika
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Ahlat'ta Toz Bulutu Ve Rüzgar Etkili Oldu

Ahlat\'ta Toz Bulutu Ve Rüzgar Etkili Oldu
07.06.2026 10:40
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Ahlat'ta toz bulutu görüş mesafesini düşürdü, rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, toz taşınımı ve rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü, hava kalitesinde azalma yaşandı.

Toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri tozla kaplandı.

İlçe genelinde etkili olan rüzgar da vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ahlat'ta Toz Bulutu Ve Rüzgar Etkili Oldu - Son Dakika

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