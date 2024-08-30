Ahlat\'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Piyade Üsteğmen Hakan Kunduzcu, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.
Kaymakam Batuhan Bingöl, makamında tebrikleri kabul etti.
Törene, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Serkan Sarılar, Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Gülsar, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Can Fidan ve kurum amirleri katıldı.
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