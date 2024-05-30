Ahlatlı öğrenciler TÜBİTAK yarışmasında üçüncü oldu

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ergezen Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK'ın Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda üçüncü oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye finaline katılan Ahlatlı öğrenciler, hazırladıkları "Ahlat Doğasından Yansımalar" adlı projeyle üçüncülük elde etti.

Projenin danışman öğretmeni Cevat Elmastaş ile öğrencileri Asude Çiroğlu, Elif Ecrin Gülmez, İbrahim Efe Çoban, derece almanın gururunu yaşadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün ise dereceye giren öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.