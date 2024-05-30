Ahlatlı öğrenciler TÜBİTAK yarışmasında üçüncü oldu - Son Dakika
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Ahlatlı öğrenciler TÜBİTAK yarışmasında üçüncü oldu

Ahlatlı öğrenciler TÜBİTAK yarışmasında üçüncü oldu

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ergezen Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK'ın Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda üçüncülük elde etti. Ahlatlı öğrencilerin 'Ahlat Doğasından Yansımalar' adlı projesiyle Türkiye finaline katıldığı ve derece aldığı açıklandı. Projenin danışman öğretmeni Cevat Elmastaş ve öğrenciler Asude Çiroğlu, Elif Ecrin Gülmez, İbrahim Efe Çoban, bu başarıyla gurur duyduklarını belirtti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün ise dereceye giren öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

30.05.2024 13:59
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde Ergezen Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK'ın Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda üçüncü oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye finaline katılan Ahlatlı öğrenciler, hazırladıkları "Ahlat Doğasından Yansımalar" adlı projeyle üçüncülük elde etti.

Projenin danışman öğretmeni Cevat Elmastaş ile öğrencileri Asude Çiroğlu, Elif Ecrin Gülmez, İbrahim Efe Çoban, derece almanın gururunu yaşadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün ise dereceye giren öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ahlatlı öğrenciler TÜBİTAK yarışmasında üçüncü oldu - Son Dakika

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