Ahmed Tibi, Netanyahu-Ben-Gvir hükümetini yıkmak için Değişim Bloku'na yöneldi - Son Dakika
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Ahmed Tibi, Netanyahu-Ben-Gvir hükümetini yıkmak için Değişim Bloku'na yöneldi

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İsrail Meclisindeki Arap vekil Ahmed Tibi, Netanyahu-Ben-Gvir hükümetini devirmek için Değişim Bloku'na el uzattıklarını söyledi. Tibi, Arap vatandaşların yoğun katılımını Ortak Liste için tarihi başarı saydı ve değişimin Amir Ohana'nın görevden alınmasıyla başlayacağını söyledi.

İsrail Meclisindeki Filistin asıllı milletvekili Ahmed Tibi, "Ortak Liste" olarak, Başbakan Binyamin Netanyahu ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hükümetini iktidardan uzaklaştırmak için Değişim Bloku'na ellerini uzattıklarını belirtti.

Tibi, yaptığı açıklamada, İsrail vatandaşı Filistinlilerin sandığa yoğun katılımına dikkati çekerek, "Arap (Filistinli) vatandaşların sandığa yoğun katılımı, halkın birlik çağrısına yanıt veren Ortak Liste için tarihi bir başarıdır. Ortak Liste, kendisi olmadan değişimin mümkün olmadığı belirleyici bir güç olduğunu kanıtlamıştır." dedi.

Netanyahu ve Ben-Gvir'in yer aldığı aşırı sağcı hükümeti devirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Tibi, "Netanyahu-Ben-Gvir hükümetinin iktidardan uzaklaştırılmasıyla sağlanacak, arzulanan değişime doğru ellerimizi uzatıyoruz. Bu değişim, Meclis Başkanı Amir Ohana'nın görevden alınmasıyla başlayacak." ifadesini kullandı.

Ofisinin paylaştığı görüntüde Tibi, "Suçlu Ben-Gvir, polisten sorumlu bakan olmayacak. Artık onun da günü geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Tibi, bu sabah İsrail'in orta kesimindeki Tayyibe beldesinde destekçilerine yaptığı konuşmada da "Ortak Liste'yi seçimden men etmeye çalıştılar, (oy verme merkezlerindeki) elektriği kesmeye çalıştılar, oy kullanmayı engellemeye çalıştılar ama en güçlü ses sizin sesiniz oldu." demişti.

Hükümet nasıl kurulacak?

İsrail'de seçimlerin ardından gözler,120 sandalyeli parlamentoya girmeye hak kazanan partilerin koalisyon senaryolarına ve pazarlıklarına çevrildi.

Resmi sonuçların açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Meclise giren tüm parti temsilcileriyle görüşerek başbakan adayı önerilerini toplayacak.

Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini en çok oyu alan partiye vermek zorunda olmamakla birlikte, 61 milletvekilinin desteğini alma ihtimali en yüksek olan lideri görevlendirecek.

Hükümet kurmak için görevlendirilen isim, sert geçmesi beklenen koalisyon pazarlıkları için 28 günlük bir süreye sahip olacak ve ihtiyaç halinde bu süreye 14 gün daha eklenebilecek.

Cumhurbaşkanının görevlendirdiği isim hükümeti kuramazsa, Herzog yeniden istişare yaparak Meclis içinde başka bir isme hükümet kurması için görev verebilir. Bu ismin 28 gün içinde koalisyon kurması gerekiyor. Eğer hala hükümet kurulamazsa, İsrail Meclisinin içinden bir kişinin 61 milletvekilinin imzasını toplaması için 21 günlük süre başlıyor. 61 milletvekili sağlanırsa bu kişinin iki hafta içinde hükümeti kurması gerekiyor. Eğer sağlayamazsa Meclis lağvediliyor ve ülke yeniden 3 ay içinde seçime gitmesi gerekiyor.

Tüm bu senaryoda, ülkedeki mevcut Başbakan geçici de olsa görevine devam ediyor. Bu süreçte Netanyahu hükümeti kuramaz veya muhalefet de 61 milletvekilinin desteğini alamazsa hükümet kurulamadığı için 6 ay daha geçici başbakanlık görevinde kalabilir.

Bugüne kadar hiçbir partinin tek başına çoğunluk sağlayamadığı İsrail'de koalisyon protokollerinin tamamlanması kritik önem taşıyor. Tarafların uzlaşması durumunda kurulan kabine Meclisten güvenoyu alarak resmen göreve başlayacak, koalisyon pazarlıklarının akamete uğraması durumunda ise ülke yeniden erken seçime gidecek.

Kaynak: AA
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