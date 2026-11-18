(ANKARA) - TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, fon soruşturmaları kapsamında tahsil edildiği açıklanan 40,4 milyar TL'nin ne kadarının mağdur yatırımcılara ödendiği ve gönüllü iade yapan 75 kişinin kimlerden oluştuğuna ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e 20 soru yöneltti.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergesinde, fon soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle 20 soruya yer verdi. Şık, önergeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Adalet Bakanı Akın Gürlek, 17 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, yürütülen fon soruşturmaları kapsamında 75 kişiden gönüllü iade ve geri kazanım yoluyla yaklaşık 40,4 milyar TL tahsil edildiğini duyurdu. Ancak kamuoyuna yapılan açıklamalarda, tahsil edildiği bildirilen 40,4 milyar TL'nin ne kadarının doğrudan mağdurlara ödendiği, kaç yatırımcının zararının karşılandığı, kişi başına ne kadar ödeme yapıldığı, ödemelerin hangi ölçütlere göre belirlendiği ve gönüllü iade yapan 75 kişinin kimlerden oluştuğu konusunda yeterli bilgi paylaşılmadı.

Fon soruşturmalarından etkilenen yatırımcıların birikimlerini ne ölçüde geri alabildiği, tahsil edilen kaynakların nasıl yönetildiği ve gerçek hak sahiplerine hangi yöntemle ulaştırıldığı kamu yararı bakımından açıklığa kavuşturulması gereken konular. Öte yandan, gönüllü iade yapan kişilerin hukuki sorumluluklarının devam ettiğini açıklayan Bakanlığın, bu iadelerin hangi suçlamalar ve hangi mali ilişkiler kapsamında gerçekleştirildiğini de ortaya koyması gerekmektedir."

"40,4 MİLYAR TL'NİN NE KADARI TMSF BÜNYESİNDEKİ GÖNÜLLÜ İADE HESABINA AKTARILMIŞTIR"

Şık'ın Bakan Gürlek ve Şimşek' yönelttiği sorular şöyle:

"17 Kasım 2026 itibarıyla 75 kişiden tahsil edildiği açıklanan 40,4 milyar TL'nin ne kadarı nakit paradır? Ne kadarı taşınmaz, hisse senedi ve diğer finansal varlıklardan oluşmaktadır? Nakit dışındaki varlıkların değerlemesi hangi tarihte, hangi kurum veya kuruluş tarafından ve hangi yöntemle yapılmıştır? 40,4 milyar TL'nin ne kadarı TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabına aktarılmıştır? Bu tutarın ne kadarı halen söz konusu hesapta tutulmakta, ne kadarı başka hesaplara aktarılmış bulunmaktadır? Gönüllü iade kapsamında ödeme yapan 75 kişi kimlerden oluşmaktadır? Bu kişilerin isimleri, şirketleri, soruşturmadaki hukuki statüleri ve her birinin iade ettiği tutar nedir? Soruşturmanın gizliliği veya kişisel verilerin korunması nedeniyle isimlerin açıklanmasının mümkün olmadığı durumlarda, en azından kişi bazında anonimleştirilmiş tahsilat tablosunun kamuoyuyla paylaşılması mümkün müdür?

Gönüllü iade yapan 75 kişinin iade ettiği tutarların kaynağı nasıl belirlenmiştir? İade edilen varlıkların suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle bağlantısı araştırılmış mıdır? Bu kişilerden hangileri hakkında adli soruşturma, kovuşturma veya malvarlığı tedbiri bulunmaktadır? Gönüllü iade yapan kişilerin iade ettikleri tutarların, soruşturma kapsamındaki her bir fonun uğradığı zararla bağlantısı nasıl kurulmaktadır? Bir kişinin birden fazla fon veya şirket üzerinden gerçekleştirdiği işlemler varsa, iade ettiği tutar hangi fonun veya hangi mağdur grubunun zararına mahsup edilmektedir? Gönüllü iade yapan kişilerin ödeme yapmaları karşılığında herhangi bir protokol, uzlaşma, taahhüt veya hukuki güvence verilmiş midir? Bu işlemler kapsamında ceza indirimi, adli kontrol, tutukluluk değerlendirmesi veya malvarlığı tedbirlerinin kaldırılması yönünde herhangi bir taahhütte bulunulmuş mudur? Gönüllü iade yapanların hukuki sorumluluklarının devam edeceğine ilişkin açıklama doğrultusunda bu kişilerin adli süreçleri nasıl yürütülmektedir?

"TAHSİL EDİLEN TOPLAM TUTARIN NE KADARI DOĞRUDAN MAĞDUR YATIRIMCILARA ÖDENMİŞTİR"

Tahsil edilen toplam tutarın ne kadarı bugüne kadar doğrudan mağdur yatırımcılara ödenmiştir? Bu ödemelerin tarihleri ve fonlar itibarıyla dağılımı nedir? Tahsil edilen kaynaklardan ödeme yapılan toplam mağdur yatırımcı sayısı kaçtır? Ödeme yapılan yatırımcıların fonlar itibarıyla sayısı nedir? Mağdur yatırımcılara yapılan ödemelerde kişi başına ortalama ödeme tutarı ne kadardır? En düşük ve en yüksek ödeme tutarları nedir'Mağdurların zararlarının hesaplanmasında hangi kriterler esas alınmaktadır? Yatırımcının ana para kaybı mı, yatırım yaptığı tarihteki fon payı değeri mi, fonun tasfiye tarihindeki değeri mi, yoksa başka bir hesaplama yöntemi mi kullanılmaktadır? Zarar hesaplamalarında enflasyon, faiz veya yatırımcının uğradığı diğer ekonomik kayıplar dikkate alınmakta mıdır? Aynı fon kapsamında zarar gören yatırımcılar arasında ödeme tutarlarının belirlenmesinde nasıl bir sıralama ve öncelik sistemi uygulanmaktadır? Tüm yatırımcılara eşit ve oransal ödeme yapılmasını sağlayan bir mekanizma var mıdır?

"HENÜZ NAKDE ÇEVRİLMEYEN VARLIKLAR BULUNMAKTA MIDIR"

Tasfiye süreci tamamlandığı açıklanan fonlar hangileridir? Bu fonların her birinde toplam yatırımcı sayısı, tespit edilen toplam zarar, tahsil edilen kaynak ve mağdurlara yapılan toplam ödeme tutarı nedir? Tasfiye işlemleri henüz tamamlanmamış fonlar hangileridir ve bunlarda ödeme yapılabilmesi için hangi işlemlerin tamamlanması beklenmektedir? Gönüllü iade kapsamında tahsil edilen varlıklar arasında borsada işlem gören şirket hisseleri bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa bu hisseler hangi şirketlere aittir, hangi tarihte ve hangi değer üzerinden tahsil edilmiştir? Söz konusu hisseler satılmış mıdır? Satılmışsa satış tarihleri, satış fiyatları ve elde edilen gelir ne kadardır? Tahsil edilen taşınmazların ve diğer ayni varlıkların güncel değeri nedir? Bu varlıklar elden çıkarılmış mıdır, çıkarılmışsa hangi yöntemle ve hangi bedelle satılmıştır? Henüz nakde çevrilmeyen varlıklar bulunmakta mıdır?

"MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ İÇİN BELİRLENEN BİR ÖDEME TAKVİMİ BULUNMAKTA MIDIR"

Tahsil edilen 40,4 milyar TL'nin mağdur yatırımcılara dağıtımı için Adalet Bakanlığı, TMSF, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve diğer ilgili kurumlar arasında hangi görev paylaşımı yapılmıştır? Ödeme kararlarını hangi kurum, hangi hukuki dayanak ve hangi kriterlerle vermektedir? Mağduriyetlerin giderilmesi için belirlenen bir ödeme takvimi bulunmakta mıdır? Henüz zararını tahsil edememiş yatırımcıların ne zaman ve hangi yöntemle ödeme alması öngörülmektedir? Fon soruşturmaları kapsamında el konulan veya dondurulan mal varlıklarının toplam güncel değeri ne kadardır? Bu varlıkların ne kadarı mağdurların zararlarının karşılanmasında kullanılabilecek durumdadır? El koyma ve dondurma tedbirleriyle güvence altına alınan varlıkların mağdurlara iadesine yönelik hukuki süreç hangi aşamadadır? Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında tahsil edilen 40,4 milyar TL'nin kullanımına, dağıtımına ve yönetimine ilişkin bağımsız bir mali denetim yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa denetimi hangi kurum yürütmektedir? Denetim sonuçları kamuoyuyla ve mağdur yatırımcılarla paylaşılacak mıdır? Adalet Bakanlığı, 75 kişiden tahsil edilen 40,4 milyar TL'nin kimlerden, hangi tarihlerde ve hangi miktarlarda alındığını; mağdurlara hangi fonlar üzerinden, kaç kişiye ve ne kadar ödeme yapıldığını gösteren, kişisel verilerden arındırılmış ayrıntılı bir mali tabloyu kamuoyuna açıklamayı planlamakta mıdır? Fon soruşturmalarından zarar gören yatırımcıların tamamının zararının karşılanması için tahsil edilen tutarın yeterli olup olmadığına ilişkin bir hesaplama yapılmış mıdır? Yapılmışsa toplam mağduriyet tutarı ne kadardır? Tahsil edilen 40,4 milyar TL'nin toplam mağduriyet içindeki karşılığı nedir?"