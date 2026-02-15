Ahmet Akyol \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akyol, lifebox, AJet ve ROKETSAN katkılarıyla düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

Ahmet Akyol, ilk oyunu "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın TEKNOFEST Mavi Vatan'da Türk savunma sanayisi ürünlerini konu alan "Nöbet" fotoğrafı için kullandı. Akyol, "2025 yılı ülkemiz ve milletimiz, insanlık için önemli olaylara şahitlik ettiğimiz ve dünyadaki birçok gelişmenin hızlandığı bir yıl oldu. Türkiye olarak da birçok olaya şahitlik ettik ve başarıya imza attık. İlk olarak TCG ANADOLU gemisi üzerinde konuşlandırılmış KIZILELMA'ya oy verdim. Kızılelma gurur duyduğumuz, Türkiye'nin son yıllarda çıkarttığı en kritik platform. Düşük görünürlüklü insansız jet ve dünyada hava-hava atışını ilk defa gerçekleştiren bir insansız jet. Bunu başaran Türk milleti oldu, biz de bunun paydaşıyız. Radarımız, füze arayıcı başlığı ve diğer alt sistemlerimiz ile bu atışı gerçekleştirdik. ANADOLU gemisi, KIZILELMA ve bu sene gerçekleştirilen hava-hava atışı Türkiye'nin son dönemde ortaya koyduğu en kritik adımlardan olduğu için ben bu kareye oy verdim." değerlendirmesinde bulundu.

"Günlük Hayat" kategorisinde Akyol, Ömer Taha Çetin'in AJet uçağı ve dolunayı birlikte görüntülediği "Ay seferi" fotoğrafını seçti. Bu fotoğrafa dair Akyol, "Biz Ankara'da faaliyet gösteren bir şirketiz. Ankaralılar olarak, yurt dışına sık sık giden birisi olarak AJet'in buraya sağladığı hizmetler bizi oldukça memnun ediyor. Bizi dünyaya daha hızlı bağlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışı ile havalimanımız da genişledi. Daha fazla yurt dışı uçuşları için de gün sayıyoruz. AJet'e de hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz." diye konuştu."

Ahmet Akyol, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Yunanistan ile Türkiye arasında gerçekleşen karşılaşmada Yunanistan oyuncusu Kostas Papanikolaou ile milli oyuncu Alperen Şengün'ün mücadelesini konu alan "Alperen" fotoğrafını seçti. Akyol, seçimine ilişkin, "Bu sene ASELSAN olarak rekorlar kırdık. Savunma sanayinde olduğu gibi ASELSAN 50. yılını rekorlarla geçirdi. Alperen Şengün'ün bize yaşattığı keyif dolu anları bizim ASELSAN olarak savunma sektörüne yaşattığımızı düşünüyorum. Zafer ve başarı ile özdeşleştirdiğimiz için Alperen'in fotoğrafına oy vermek istedik." ifadesini kullandı.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını tercih eden Akyol, "Gazze'de hüzün dolu bir yıldı, masum insanlar katledildi. Türkiye ve hepimiz bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de bizim imkanlarımız ile dünyanın diğer yerlerindeki çocukların imkanları ile karşılaştırınca küçük yaşta nasıl bir yükü kaldırdıklarını göstermiş foto muhabir arkadaşımız. Böyle hadiseler yaşanmasın, dünyada hiçbir kimse haksızlığa uğramasın diye biz de gece gündüz çalışıyoruz." dedi."

Akyol, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" başlıklı, Muğla'nın Milas ilçesi Çomakdağ köyündeki kadınların rengarenk giyim kuşamlarıyla 500 yıllık geleneklerini yaşatmasını gösteren fotoğrafa oy verdi. Akyol, öz vatan ve Anadolu kültürünün yaşatılmasının ASELSAN'ın misyonuyla uygun olduğunu dile getirdi.

Ahmet Akyol, fotoğraf oylamasının sonunda Anadolu Ajansı'na bu güzel faaliyeti için teşekkür ederek, "Emek veren, sahada ve dünyanın en zor coğrafyalarında zor şartlarda bu görevi üstlenen gazeteci arkadaşlarımızın yaptıkları bizim yaptığımız işlerle de benziyor. Onların da emeklerini bir kez daha takdir ediyorum. Anadolu Ajansı her yerde bizim gurur kaynağımız, tüm çalışan ve yöneticilerine de buradan teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden saat 17.00'ye kadar devam edecek.