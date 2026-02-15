Ahmet Akyol 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ahmet Akyol 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Ahmet Akyol \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı
15.02.2026 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASELSAN Genel Müdürü Akyol, 2025'in önemli fotoğraflarını seçti ve Anadolu Ajansı'na teşekkür etti.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akyol, lifebox, AJet ve ROKETSAN katkılarıyla düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

Ahmet Akyol, ilk oyunu "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın TEKNOFEST Mavi Vatan'da Türk savunma sanayisi ürünlerini konu alan "Nöbet" fotoğrafı için kullandı. Akyol, "2025 yılı ülkemiz ve milletimiz, insanlık için önemli olaylara şahitlik ettiğimiz ve dünyadaki birçok gelişmenin hızlandığı bir yıl oldu. Türkiye olarak da birçok olaya şahitlik ettik ve başarıya imza attık. İlk olarak TCG ANADOLU gemisi üzerinde konuşlandırılmış KIZILELMA'ya oy verdim. Kızılelma gurur duyduğumuz, Türkiye'nin son yıllarda çıkarttığı en kritik platform. Düşük görünürlüklü insansız jet ve dünyada hava-hava atışını ilk defa gerçekleştiren bir insansız jet. Bunu başaran Türk milleti oldu, biz de bunun paydaşıyız. Radarımız, füze arayıcı başlığı ve diğer alt sistemlerimiz ile bu atışı gerçekleştirdik. ANADOLU gemisi, KIZILELMA ve bu sene gerçekleştirilen hava-hava atışı Türkiye'nin son dönemde ortaya koyduğu en kritik adımlardan olduğu için ben bu kareye oy verdim." değerlendirmesinde bulundu.

"Günlük Hayat" kategorisinde Akyol, Ömer Taha Çetin'in AJet uçağı ve dolunayı birlikte görüntülediği "Ay seferi" fotoğrafını seçti. Bu fotoğrafa dair Akyol, "Biz Ankara'da faaliyet gösteren bir şirketiz. Ankaralılar olarak, yurt dışına sık sık giden birisi olarak AJet'in buraya sağladığı hizmetler bizi oldukça memnun ediyor. Bizi dünyaya daha hızlı bağlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışı ile havalimanımız da genişledi. Daha fazla yurt dışı uçuşları için de gün sayıyoruz. AJet'e de hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz." diye konuştu."

Ahmet Akyol, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Yunanistan ile Türkiye arasında gerçekleşen karşılaşmada Yunanistan oyuncusu Kostas Papanikolaou ile milli oyuncu Alperen Şengün'ün mücadelesini konu alan "Alperen" fotoğrafını seçti. Akyol, seçimine ilişkin, "Bu sene ASELSAN olarak rekorlar kırdık. Savunma sanayinde olduğu gibi ASELSAN 50. yılını rekorlarla geçirdi. Alperen Şengün'ün bize yaşattığı keyif dolu anları bizim ASELSAN olarak savunma sektörüne yaşattığımızı düşünüyorum. Zafer ve başarı ile özdeşleştirdiğimiz için Alperen'in fotoğrafına oy vermek istedik." ifadesini kullandı.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını tercih eden Akyol, "Gazze'de hüzün dolu bir yıldı, masum insanlar katledildi. Türkiye ve hepimiz bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'de bizim imkanlarımız ile dünyanın diğer yerlerindeki çocukların imkanları ile karşılaştırınca küçük yaşta nasıl bir yükü kaldırdıklarını göstermiş foto muhabir arkadaşımız. Böyle hadiseler yaşanmasın, dünyada hiçbir kimse haksızlığa uğramasın diye biz de gece gündüz çalışıyoruz." dedi."

Akyol, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" başlıklı, Muğla'nın Milas ilçesi Çomakdağ köyündeki kadınların rengarenk giyim kuşamlarıyla 500 yıllık geleneklerini yaşatmasını gösteren fotoğrafa oy verdi. Akyol, öz vatan ve Anadolu kültürünün yaşatılmasının ASELSAN'ın misyonuyla uygun olduğunu dile getirdi.

Ahmet Akyol, fotoğraf oylamasının sonunda Anadolu Ajansı'na bu güzel faaliyeti için teşekkür ederek, "Emek veren, sahada ve dünyanın en zor coğrafyalarında zor şartlarda bu görevi üstlenen gazeteci arkadaşlarımızın yaptıkları bizim yaptığımız işlerle de benziyor. Onların da emeklerini bir kez daha takdir ediyorum. Anadolu Ajansı her yerde bizim gurur kaynağımız, tüm çalışan ve yöneticilerine de buradan teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Ahmet Akyol, Aselsan, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Akyol 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest etti: Dersine çalışmış Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış

11:17
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
11:06
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
10:49
Bahar havası kısa sürecek Tarih verildi, sağanak geliyor
Bahar havası kısa sürecek! Tarih verildi, sağanak geliyor
10:35
DEAŞ’lı 5 terörist, 3 polisi şehit etmeden 2 ay önce ’terör örgütü’ üyeliği’nden beraat etmiş
DEAŞ'lı 5 terörist, 3 polisi şehit etmeden 2 ay önce 'terör örgütü' üyeliği'nden beraat etmiş
10:23
Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı 11 kişi öldü, 10 yaralı var
Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, 10 yaralı var
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
10:09
ABD, Suriye’de 30 DEAŞ hedefini vurdu
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu
10:00
Uyuşturucu etkisindeki şahıs bıçakla dehşet saçtı: 4’ü polis 6 kişi yaralandı
Uyuşturucu etkisindeki şahıs bıçakla dehşet saçtı: 4'ü polis 6 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 11:48:08. #7.11#
SON DAKİKA: Ahmet Akyol 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.