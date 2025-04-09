Ahmet Çınar Bakkal, ISF U15 Gymnasiade'de Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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Ahmet Çınar Bakkal, ISF U15 Gymnasiade'de Gümüş Madalya Kazandı

Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcusu 11 yaşındaki Ahmet Çınar Bakkal, Sırbistan'ın Zlatibor kentinde düzenlenen 'ISF U15 Gymnasiade' yarışlarında gümüş madalya kazanarak Eskişehir'i başarıyla temsil etti.

09.04.2025 13:26  Güncelleme: 14:25
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(ESKİŞEHİR) - Sırbistan'ın Zlatibor kentinde 4-14 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenen "ISF U15 Gymnasiade" yarışlarında Eskişehir'i temsil eden Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcusu S9 para yüzücüsü 11 yaşındaki Ahmet Çınar Bakkal, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Dünyanın dört bir yanından genç sporcuların katıldığı "ISF U15 Gymnasiade" yarışlarında, dört para spor branşı da dahil olmak üzere toplam 25 farklı spor dalında müsabakalar düzenleniyor. Kültürel ve sportif bir buluşma niteliği taşıyan organizasyonlarında yüzme, hentbol, basketbol gibi birçok branşta kıyasıya rekabet yaşanıyor.

Sırbistan'da Türkiye'yi ve Eskişehir'i temsil eden Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcusu 11 yaşındaki Ahmet Çınar Bakkal da 50 metre sırtüstü yarışında 36,68 derecelik yarışı ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ahmet Çınar Bakkal ve Antrenörü Mehmet Bayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye kendilerine her zaman destek olduğu için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Ahmet Çınar, Sırbistan, Eskişehir, 3-sayfa, Güncel, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Çınar Bakkal, ISF U15 Gymnasiade'de Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika

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