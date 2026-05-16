Davutoğlu: Milletvekilleri sokaga cikamaz halde, gucsuzler

16.05.2026 20:30  Güncelleme: 01:52
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, mevcut sistemde bakanlarin sadece Erdogan ve Bahceli'ye yarandigini, milletvekillerinin ise etkisizlestigini belirterek, Cumhurbaskanligi sisteminin kaldirilip yeni bir parlamenter sisteme gecilmesi gerektigini savundu.

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, mevcut bakanların yalnızca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye kendilerini beğendirmeye çalıştığını, milletvekillerinin ise seçmen nezdinde bir karşılığı olmadığını belirterek "Milletvekillerine bugün acıyorum. Milletvekilleri sokağa çıkamayacak haldeler. Özellikle iktidar milletvekilleri. Ellerinde hiçbir güç yok" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Değişen Dünyada Türkiye'nin Yeni Rolü" konferansında konuştu. İnsanı Değerler Derneği ve Demokraside Birlik Vakfı'nın ortak düzenlediği konferansta güncel siyasi konulardan uluslararası gelişmelere ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin değiştirilmesi gerektiğini ancak geçmiş parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini söyledi.

BAKANLARI VE VEKİLLERİ ELEŞTİRDİ

Mevcut bakanların yurttaşlarla ilişkisini eleştirerek, "Herhangi bir bakanın halkı memnun etmek gibi bir gayesi var mı" diye soran Davutoğlu, kendi bakanlık döneminde halkı memnun etmek için birçok il ve ilçede halkla doğrudan diyalog kurduğunu anlattı. Mevcut sistemde bakanların buna ihtiyaç duymadığını söyleyen Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Herhangi bir bakanın böyle bir çabası olur mu? Olmaz. Çünkü şimdi iki tane seçmeni var, Sayın Erdoğan onu göreve getirir, Sayın Bahçeli desteklediği sürece görevde kalır. Eskiden yurttaş şöyle düşünürdü, 'Orada bir bakanımız varsa gider işimizi görürüz", şimdi öyle bir bağ kalmadı. Milletvekillerine bugün acıyorum. Milletvekilleri sokağa çıkamayacak haldeler. Özellikle iktidar milletvekilleri. Ama ellerinde hiçbir güç yok. Eskiden olduğu gibi 'Ben bakana baskı yapayım bakanda işimizi yapsın' anlayışı da yok. Bakan onun telefonuna çıkmasa da Sayın Erdoğan'ın tüm gezilerine katılsa bakanlık daha garanti. Siyasetin dokusu, doğası bozuldu. Bu muhalefet için de ana muhalefet için de böyle.  'Ben milletvekili olayım ondan sonra partimi değiştireyim, bir sonraki döneme hazırlanayım' anlayışı var. 37 milletvekili, 76 belediye başkanı niye parti değiştirir? Çünkü bütün kaynakların bir elde olduğu ve onun da siyasi geleceğini belirlediği bir yapı. ve ekonomik tahribat. Hiçbir denetimin olmadığı ve ekonominin bir rant dağıtma aracına getirildiği bir ülkeden bahsediyoruz."

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ MİADINI DOLDURMUŞTUR"

İktidara gelmeleri durumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kaldıracaklarını söyleyen Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi miadını doldurmuştur. 10 yılda bu sistemle geldiğimiz yer ortada. Eski sistemin de ceremesini ben çektim. Eski sistem de çarpık bir parlamenter sistemdi. Yetki, sorumluluk ve denetim mekanizmalarının işletildiği, öngörülebilir bir düzenin sağlandığı bir yeni parlamenter sistemi Türkiye'nin inşa etmesi lazım" dedi.

Konferans, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

