Ahmet Davutoğlu, Mansur Yavaş\'ı Gelecek Partisi Genel Merkez\'inde kabul etti

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Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı•
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Gelecek Partisi Genel Merkez'inde kabul etti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Gelecek Partisi Genel Merkez'inde ziyaret etti.
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