Ahmet Davutoğlu, Sinan Ateş Cinayeti Davasını Takip Edecek - Son Dakika
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Ahmet Davutoğlu, Sinan Ateş Cinayeti Davasını Takip Edecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sinan Ateş Cinayeti davasının başlamadan önce Ayşe Ateş'i ziyaret etti. Davutoğlu, davaya hukuk heyetiyle birlikte katılım sağlayarak, her aşamasında en ince detayına kadar takip edeceklerini belirtti.

10.06.2024 21:25
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(ANKARA) - Ayşe Ateş, Sinan Ateş Cinayeti'nin 1 Temmuz'da başlayacak davası öncesinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Davutoğlu, "Davaya hukuk heyetimiz ile birlikte katılım sağlayarak, her aşamasında en ince detayına kadar takip edeceğiz" dedi.

Suikast sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, 1 Temmuz'da başlayacak dava öncesinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Ateş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüşmüştü.

Davutoğlu, Ateş'in ziyaretine ilişkin fotoğrafları X hesabından yayınladı. Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Şehit Sinan Ateş'in çok kıymetli eşi Sayın Ayşe Ateş, bugün parti genel merkezimizde bizlere ziyarette bulundu. Daha önce söylediğimiz gibi, bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız ve katiller hak ettikleri cezayı alana dek hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. 1 Temmuz'da başlayacak olan davaya hukuk heyetimiz ile birlikte katılım sağlayarak, davayı her aşamasında en ince detayına kadar takip edeceğiz. Şehit Sinan Ateş'in ve çok değerli ailesinin hukuku bizlere emanettir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ahmet Davutoğlu, Sinan Ateş Cinayeti Davasını Takip Edecek - Son Dakika

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