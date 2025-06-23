Ahmet Selim Tuncer'e Başsağlığı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer'e rahmet diledi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün vefat eden ve bugün son yolculuğuna uğurlanan yapımcı ve yönetmen Ahmet Selim Tuncer'e Allah'tan rahmet diliyor, değerli ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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