Ahmet Türk'ten Mardin'deki İşten Çıkarma İddiaları

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(ANKARA)- Görevden el çektirilen Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un atanmasının ardından 420 işçiyi işten çıkardığını ileri sürdü. Mardin Büyükşehir Belediyesi, ise işten çıkarma iddialarının "gerçeği yansıtmadığını" bildirdi.

Görevden el çektirilen Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Şen İstasyonu'ndan belediye binası önüne yapılan yürüyüşün ardından açıklama yaptı. Türk, yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Tuncay Akkoy'un, 420 işçiyi işten çıkardığınıöne sürdü. Türk, "Kayyımı tebrik ediyorum. 420 yoksulu işten çıkararak Türkiye'yi kurtardılar, Kürtleri bitirdiler" ifadelerini kullandı.