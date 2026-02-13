AİÇÜ'nden Yüzme Başarısına Moral Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AİÇÜ'nden Yüzme Başarısına Moral Etkinliği

AİÇÜ\'nden Yüzme Başarısına Moral Etkinliği
13.02.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİÇÜ, yüzmede başarılı çocuklar için kayak etkinliği düzenledi. Rektör Gülçin çocuklarla sohbet etti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) tarafından, engellerini aşarak yüzme branşında başarılar elde eden çocuklar için Küpkıran Kayak Merkezi'nde moral etkinliği düzenlendi.

AİÇÜ Sağlık, Kültür ve Spor Kulübü bünyesinde yer alan çocuklar, üniversitenin yerleşkesinde bulunan Yarım Olimpik Yüzme Havuzu'nda eğitim alıyor.

Bugüne kadar katıldıkları birçok ulusal yarışmada madalya kazanan çocuklar için Küpkıran Kayak Merkezi'nde program düzenlendi.

Ailelerin de bulunduğu alanda çocuklar, Doç. Dr. Baykal Karataş koordinesinde kızaklarla kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin de çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti.

Gülçin, AA muhabirine, çocukların yüzme branşında çok başarılı olduğunu söyledi.

Farkındalık oluşturmak adına çeşitli etkinlikler yapacaklarını belirten Gülçin, şöyle konuştu:

"20 öğrenci bu organizasyona katılıyor. Hayata tutunmuş ve gerçekten sporla iç içe olan öğrenciler. Bugün burada kayak keyfi yaşadılar. İnşallah bundan sonra da kış şartları el verirse geleneksel hale getirip daha geniş kapsamlı etkinlik yapmayı planlıyoruz."

Gülçin, kayak sporunda hürriyetin, serbestliğin zirvede yaşandığını ve çocukların gönüllerince güzel vakit geçirmesinin kendilerini de mutlu ettiğini anlattı.

Kaynak: AA

Kayak Merkezi, İbrahim Çeçen, Etkinlik, Rektör, Güncel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Güncel AİÇÜ'nden Yüzme Başarısına Moral Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu
Köyceğiz’de Sağanak Taşkınları Köyceğiz'de Sağanak Taşkınları
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
Sapık antrenörün cezası belli oldu Çocuğu uyurken bile istismar etmiş Sapık antrenörün cezası belli oldu! Çocuğu uyurken bile istismar etmiş
Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü

12:49
A Milli Takım’ın UEFA Uluslar A Ligi’ndeki fikstürü belli oldu
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 12:54:47. #7.11#
SON DAKİKA: AİÇÜ'nden Yüzme Başarısına Moral Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.