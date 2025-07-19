Aidat Tartışması Kanlı Bitti

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aidat istediği S.D. tarafından bıçaklanan apartman yöneticisi M.D., yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki Çavuş Apartmanında iddiaya göre, apartman yöneticisi M.D., aidatları düzenli ödemeyen S.D.'den aidat ödemelerini yapmalarını istedi.
S.D.'nin ödeme yapmak istememesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine S.D., yönetici M.D.'yi bıçakladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan açıklamada, M.D.'nin yaşamını yitirdiği belirledi. S.D. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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