Aile Bakanı Göktaş, depremzedelere 10 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu - Son Dakika
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Aile Bakanı Göktaş, depremzedelere 10 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu

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Aile Bakanı Göktaş, depremzedelere 10 milyon lira kaynak aktarıldığını duyurdu
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Bakan Göktaş, merkez üssü Şanlıurfa Karaköprü olan 5,4'lük depremden etkilenenler için Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'a toplam 10 milyon lira aktarıldığını açıkladı. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının sahada çalıştığını, hane ziyaretlerini sürdürdüğünü belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır illerimize toplam 10 milyon lira tutarında kaynak aktardık" dedi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır illerimize toplam 10 milyon lira tutarında kaynak aktardık. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız ile ilk andan itibaren sahada etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyor, hane ziyaretlerimizi aralıksız gerçekleştiriyoruz. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Zehra Zümrüt SelçukDiyarbakırKaraköprüŞanlıurfaAdıyamanPolitikaGüncelSon Dakika

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