Aile Eğitimi Programı Başlatıldı - Son Dakika
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Aile Eğitimi Programı Başlatıldı

03.06.2026 10:42
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Milli Eğitim Akademisi, aile-eğitim iş birliği için eğiticilerin yetiştirilmesi programı başlattı.

MİLLİ Eğitim Akademisi tarafından, illerde gerçekleştirilecek aile eğitimi faaliyetlerini yürütecek eğiticilerin yetiştirilmesi amacıyla 'Aile ve Eğitim-Eğitici Eğitimi Programı' hayata geçirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Akademisi, öğretmenlerin mesleki gelişim sürecine yeni vizyon kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mesleki gelişim faaliyetlerinin atölye temelli, etkileşimli ve iş birlikli eğitim imkanlarıyla çeşitlendirilmesi, aynı zamanda meslektaş koçluğu ve geri bildirim esaslarıyla güncellenmesi hedeflenerek öğretmenlerin gelişim süreçleri yeniden ele alınıyor. Seminer, kurs ve eğitici eğitimleri, yeni pedagojik yaklaşımlar, teknolojik gelişmeler ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli perspektifi doğrultusunda şekillendiriliyor. Bu doğrultuda, illerde mahalli olarak gerçekleştirilecek aile eğitimi faaliyetlerini yürütecek eğiticilerin yetiştirilmesi ve bu alandaki çalışmaların niteliğinin artırılması amacıyla 'Aile ve Eğitim-Eğitici Eğitimi Programı' hazırlandı.

Ailenin, çocuğun gelişimindeki belirleyici rolünden hareketle hazırlanan programda; aile-okul iş birliğinin güçlendirilmesi, ailelerin eğitim süreçlerine etkin katılımının desteklenmesi ve eğitim paydaşları arasındaki iletişimin geliştirilmesine yönelik içeriklere yer veriliyor. Bu kapsamda katılımcıların farklı aile yapılarıyla etkili iletişim kurabilen, aile eğitimi süreçlerini planlayıp uygulayabilen ve yerel düzeyde yürütülecek eğitim çalışmalarına rehberlik edebilecek yeterlikler kazanmaları hedefleniyor.

AKADEMİ, GÜMÜŞHANE'DE KAPILARINI AÇTI

Milli Eğitim Akademisi Gümüşhane, 'Aile ve Eğitim-Eğitici Eğitimi Kursu' ile hizmete açıldı. Eğitimin açılış programı, akademi yetkilileri, eğitim görevlileri ve kursiyerlerin katılımıyla Gümüşhane Eğitim ve Uygulama Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. 1 Haziran'da başlayan kurs, farklı il ve ilçelerden gelen 149 katılımcı ile 5 Haziran'a kadar devam edecek.

İl Milli Eğitim müdürlükleri tarafından farklı branşlardan seçilen öğretmenlerin katıldığı eğitim programında; ailede eğitim teori ve uygulamaları, eğitimde aile katılımı, aile eğitiminde dijital mahremiyet, okuryazarlık eğitiminde ailenin rolü, Türk kültüründe aile, dijital ebeveynlik, aile-çevre-okul-öğretmen iletişimi ve etkileşimi, ailenin çocuğun sosyal ve duyuşsal gelişimindeki rolü ile özel gereksinimli birey aileleri gibi konular ele alınıyor. Katılımcıların hem kuramsal bilgilerini geliştirmelerini hem de sahada kullanabilecekleri uygulama becerileri kazanmalarını amaçlayan eğitim sürecinin, aile odaklı eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılmasına ve eğitim süreçlerinde aile katılımının güçlendirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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