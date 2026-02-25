Aile / Family Sergisi Taksim Sanat'ta Sanatseverlerle Buluşuyor

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'ye bağlı Taksim Sanat, 18'inci Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali kapsamında "Aile/ Family" başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. "Farklılıkların Zenginliği" temasıyla hazırlanan sergi, 22 Mart 2026 tarihine kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

İBB Kültür AŞ Taksim Sanat çatısı altında düzenlenen "Aile/ Family" sergisi, aile kavramını farklı disiplinler ve bakış açıları üzerinden ele alıyor. Sergi; aileyi yalnızca geleneksel tanımlarla sınırlı bir yapı olarak değil, değişen toplumsal dinamikler, kültürel çeşitlilik ve bireysel hafıza üzerinden yeniden değerlendiriyor.

Farklı disiplinlerden sanatçıların üretimlerini bir araya getiren seçki, aile kavramının dönüşen anlamlarını görünür kılıyor. Sergide aile, bir aktarım alanı olarak değerlendirilirken; hafıza ise iz bırakan, silinmeyen ve kuşaktan kuşağa taşınan bir başlangıç noktası olarak ele alınıyor. Bireysel anlatılar ile kolektif deneyimler arasında kurulan bağlar, ziyaretçileri kişisel ve toplumsal hafıza üzerine düşünmeye davet ediyor.

Sergide yer alan sanatçılar

Sergide Deniz Defne Acerol, Su Alara Acerol, Gaye Su Akyol, Muzaffer Akyol, Sevgi Akyüz Yaman, Hakan Cingöz, Dilan Demirbağ, Saygun Dura, Berkin Günsay, Ayşegül İzer, Zeki Faik İzer, Gönül Nuhoğlu, Mehmet Öğüt, Sezai Özdemir, Zeynep Özdemir, Elena Papadimitriou, Belmin Pilevneli, Pemra Pilevneli, Yavuz Pilevneli, Mediha Saraçoğlu, Yonca Saraçoğlu, Meliha Sözeri, Eda Tekcan, Süleyman Saim Tekcan, Murat Germen ve Ayşe Yaltırım'ın eserleri yer alıyor.

"Aile/ Family" sergisi, 18'inci Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali kapsamında 22 Mart 2026 tarihine kadar Taksim Sanat'ta ücretsiz ziyaret edilebilecek."

Taksim Sanat kamusal sergi alanı olarak faaliyet gösteriyor

İBB Kültür AŞ'nin kamusal sergi alanı olarak faaliyet gösteren Taksim Sanat, merkezi konumu ve ev sahipliği yaptığı farklı sanat disiplinleri sayesinde çeşitli izleyici profiline kapılarını açıyor. Özgün ve bağımsız sanatçıları odağına alan Taksim Sanat, sanatçıların izleyiciyle doğrudan buluşmasını sağlayan ve sektöre adım atmalarını kolaylaştıran bir alan yaratmayı hedefliyor. Taksim Sanat, Taksim Metro İstasyonu'nun -1'inci katında yer alıyor.