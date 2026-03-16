Aile Fonuna 10 Milyar Lira Destek
16.03.2026 10:50
Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'ndan 214 bin çiftin yararlandığını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bugüne kadar 10 milyar 73 milyon lira destek sağladıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklama yaparak, aile kurumunun desteklenmesi ve güçlendirilmesi ile gençlerin sosyal risklere karşı korunmasını amacıyla Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını belirtti. Aile kurmayı her daim teşvik ettiklerini ve aileyi güçlendirmeyi ana hedef olarak gördüklerini kaydeden Göktaş, bu kapsamda Aile ve Gençlik Fonu'nu 81 ilde uyguladıklarını aktardı. Aile ve Gençlik Fonu'ndan daha fazla genç çiftin yararlanabilmesi için ocak ayında kredi miktarını güncellediklerini anımsatan Bakan Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNULUYOR

Fondan yararlanma kriterlerinden biri olan gelir şartını da yükselttiklerini hatırlatan Bakan Göktaş, "Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardık. Buna ek olarak 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Göktaş, proje kapsamında başvurusu onaylanan çiftlere kredi desteğinin 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde verildiğini, evlilik öncesinde ve sonrasında da danışmanlık hizmeti sunulduğunu belirtti.

BAŞVURU SAYISI 214 BİN 978'E ULAŞTI

Evlenecek gençlerin ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan sunulan desteklerle, evliliklerini daha sağlam temeller üzerine kurmalarını amaçladıklarını ifade eden Bakan Göktaş, "Evlilik yolundaki genç çiftleri yalnız bırakmıyoruz. 2023'te kurulan Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvuru sayısı 214 bin 978'e ulaştı. Fondan 164 bin 930 gencimiz faydalanmaya hak kazanırken, bugün itibarıyla 63 bin 466 genç çiftimize kredi ödemelerini gerçekleştirdik. Aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan bu fon kapsamında bugüne kadar toplam 10 milyar 73 milyon lira destek sağladık. Fondan faydalanan 6 bin 812 çiftimizin 6 bin 891 çocuğu dünyaya geldi. Ayrıca ülke genelinde 160 bin genç çiftimize eğitim ve danışmanlık hizmeti verdik" dedi.

Kaynak: DHA

