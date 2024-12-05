Aile Hakemliği İhtiyacı

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(ANKARA) - HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, 'Aile Hakemliği'nin hayata geçirilmesi konusunda kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini, bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüş ve önerilerinin kritik önem taşıdığını belirterek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a "Aile bütünlüğünü esas alan bir çözüm modeli geliştirilmesi hususunda Diyanet İşleri Başkanlığı, nasıl bir 'Aile Hakemliği' müessesesi önermektedir" diye sordu.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, 'Aile Hakemliği'yle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Demir, şunları kaydetti:

"Aile, toplumun temel yapı taşıdır ve sosyal, kültürel ve ahlaki değerlerimizin devamlılığında hayati bir role sahiptir. Aile içindeki huzur ve güven ortamının korunması, bireylerin fiziksel ve psikolojik sağlığına katkı sağlarken, toplumsal barış ve refahın sürdürülebilirliğinde de kritik bir öneme sahiptir. Ancak günümüzde aile yapımız, çeşitli tehditlerle karşı karşıyadır. Boşanma oranlarının artışı, aile içi şiddet, istismar ve aile birliğinin korunmasına dair ciddi zorluklar, toplumsal huzuru olumsuz etkilemektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, boşanma oranlarında artış yaşandığını açıkça ortaya koymaktadır. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, yetkililer ve uzmanlar aile kurumunda ciddi sıkıntıların olduğunu ve aile yapısını güçlendirme ihtiyacına sürekli vurgu yapmaktadır. Bu durum, aile birliğinin korunması ve aile kurumunun güçlendirilmesi adına yeni ve etkili yöntemlerin geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir.

"Aile sorunlarının hakemlik yoluyla çözümüne imkan sağlayan bir müessese oluşturulabilir"

Aile uyuşmazlıklarında özellikle polis ve mahkeme süreçlerinin başlamasıyla birlikte, ailelerin mahremiyeti ciddi şekilde zedelemekte ve tarafların tüm özel yaşamının aleniyet kazanmasına yol açmaktadır. Bu durum, tarafların tekrar bir araya gelme ve uzlaşma ihtimallerini büyük ölçüde azaltmaktadır. Yaşanan sorunların çözümü ve aile kurumunu ayakta tutmak için kadim kültürümüzden kaynaklı, aile sorunlarının hakemlik yoluyla çözümüne imkan sağlayan bir müessese oluşturulabilir. İslam Aile Hukuku'nda uygulanan hakemlik modeli, tarih boyunca hem toplumumuzda hem de farklı ülkelerde başarıyla uygulanmış bir çözüm yolu olarak öne çıkmaktadır. Nisa Suresi'nin 35. Ayetinde açıkça ifade edilen bu uygulama, aile içi mahremiyeti koruyarak sorunların çözümüne katkı sağlamakta ve tarafların uzlaşma ihtimalini artırmaktadır. Bu müessesenin günümüzde nasıl ve ne şekilde hayata geçirilebileceği konusunda kapsamlı bir çalışma yapılması elzemdir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüşleri ve önerileri, konunun etkin şekilde ele alınması açısından kritik önem taşımaktadır."

Demir'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a yönelttiği sorular şöyle:

"İslam dünyasında tarih boyunca uygulanan 'Aile Hakemliği' modelinin özellikleri ve uygulaması ne şekilde olmuştur? Bu model, aile içi sorunların çözümünde hangi yöntemlerle uygulanmış ve ne gibi sonuçlar elde edilmiştir?

Geçmişte İslam ülkelerinde başarıyla uygulanmış ve dinimizin de tavsiye ettiği 'Aile Hakemliği' müessesesi, günümüz şartlarında nasıl pratik bir şekilde hayata geçirilebilir?

Aile bütünlüğünü esas alan bir çözüm modeli geliştirilmesi hususunda Diyanet İşleri Başkanlığı, nasıl bir 'Aile Hakemliği' müessesesi önermektedir? Bu modelin işleyişi ve temel prensipleri neler olmalıdır?

Türkiye'de bir 'Aile Hakemliği Müessesesi' oluşturulması durumunda, bu müessesede hangi kurumlardan veya uzmanlık alanlarından kişiler görev almalıdır? 'Aile Hakemliği' müessesesinin kurumsal yapısı nasıl olmalıdır?

'Aile Hakemliği Müessesesinin' Türkiye'deki aile kurumuna olumlu anlamda ne tür katkıları olur? Aile yapısının korunmasına ve boşanmaların azalmasına muhtemel müspet etkileri ne olur?"