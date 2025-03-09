Aile Hekimleri 14 Mart'ta İş Bırakacak - Son Dakika
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Aile Hekimleri 14 Mart'ta İş Bırakacak

Aile hekimleri, iş güvencesi ve kamu binası talebiyle 14 Mart Tıp Bayramı'nda eylem yapacak.

09.03.2025 13:38
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(İZMİR) – Aile Hekimliklerinde çalışan doktor, ebe ve hemşireler 14 Mart Tıp Bayramı'nda Türkiye genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirecek. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, "Meslektaşlarımıza kamu binası tahsis edilmediği gibi, 'Kendi başınıza yeni bir yer bulun ya da başka yere gidin' deniyor. Hekimler kendi imkanlarıyla bina bulamazsa, sözleşme feshi bile gündeme gelebilir. Aile hekimlerinin ne iş güvencesi ne de kamu binası güvencesi var" dedi.

Aile Hekimliklerinde çalışan doktor, ebe ve hemşireler 14 Mart Tıp Bayramı'nda birçok sağlık sendikasının desteğiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.

Türkiye genelinde yapılacak iş bırakma eylemine ilişkin konuşan AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, sağlık çalışanlarının giderek artan sorunlarına dikkati çekerek, Sağlık Bakanlığı'nın uyarılara rağmen gerekli düzenlemeleri yapmadığını vurguladı.

"Binasız olan sanal ASM'ler boş kalıyor"

Aile hekimlerinin iş güvencesinin olmaması, kamu binası desteği verilmemesi ve artan maliyetlerin hekimlerin sırtına yüklenmesi nedeniyle sistemin sürdürülemez hale geldiğini belirten Kandemir, "Bakanlık, aile hekimliği birimlerini artıracağını söylese de hekimleri, aile sağlığı ebe ve hemşireleri bu alanı tercih etmiyor. İzmir'de yapılan ek yerleştirmelerde 20 aile hekimliği birimi açıldı ancak hiçbirine başvuru dahi olmadı. İzmir gibi büyük bir kentte dahi Aile Hekimliği birimleri boş kalırken diğer illerde tablonun aynı olduğunu düşünmek hiç de zor olmayacaktır. Binasız olan sanal ASM'ler boş kalıyor. Bu, sağlık sisteminin alarm verdiğinin en büyük göstergesidir" dedi.

"Kamu binası bulunmuyor, hekimlere 'Başınızın çaresine bakın' deniyor"

İzmir, Balçova'da 7 birimli bir Aile Sağlığı Merkezi'nin (ASM) uygun olmadığı gerekçesiyle tahliye edildiğini hatırlatan Kandemir, "Meslektaşlarımıza kamu binası tahsis edilmediği gibi, 'Kendi başınıza yeni bir yer bulun ya da başka yere gidin' deniyor. Hekimler kendi imkanlarıyla bina bulamazsa, sözleşme feshi bile gündeme gelebilir. Aile hekimlerinin ne iş güvencesi ne de kamu binası güvencesi var" dedi.

"Vatandaş, özel sağlık sistemine mecbur bırakılacak"

Sağlık Bakanlığı'nın mevcut yönetmelikte düzenleme yapmamakta ısrar ettiğini vurgulayan Kandemir, "Vatandaşın nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmeti alması giderek zorlaşıyor. Aile hekimliği sistemi güçlendirilmezse, kamudan sağlık hizmeti almak neredeyse imkansız hale gelecek. Biz, hastalarımızın özel sağlık sistemine mahküm edilmesini istemiyoruz" dedi.

"Yeni ve adil bir yönetmelik şart"

Taleplerinin çok açık olduğunu belirten Kandemir, "Bu işi asıl yapanlar olarak STK'larla birlikte yeni bir yönetmelik oluşturulmalı. Hem sağlık çalışanlarının özlük hakları korunmalı hem de vatandaşın nitelikli sağlık hizmetine erişimi güvence altına alınmalı. 14 Mart Tıp Bayramı'nda, meslek onurumuz ve halk sağlığının geleceği için iş bırakma eylemiyle bu taleplerimizi bir kez daha yüksek sesle dile getireceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aile Hekimleri 14 Mart'ta İş Bırakacak - Son Dakika

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