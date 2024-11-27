Aile Hekimlerinin İş Yükü Azalıyor - Son Dakika
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Aile Hekimlerinin İş Yükü Azalıyor

Aile Hekimlerinin İş Yükü Azalıyor

Yeni yönetmelikle aile hekimlerinin hasta sayısı 3500'e düşüyor, daha tatminkar hizmet sağlanacak.

27.11.2024 13:48
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Hakkari İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, yeni aile hekimliği yönetmeliği ile aile hekimlerinin hastalarına daha fazla vakit ayırabileceğini belirtti.

Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yönetmelikle aile hekimlerinin daha güçlü ve etkin olacağını söyledi.

Vatandaşların yönetmelik sayesinde hastalanmadan önce aile hekiminde tüm tetkik ve tedavilerini yaptırabileceğini ifade eden Kara, "Daha önce ülkemizde bir aile hekimi 4 bin 500 nüfusa sahip olup bunların takip tedavilerini yapmaktaydı. Bu yönetmelikten sonra bu sayı 3 bin 500'e düşürüldü. Biz de ilimizde aile hekimleri birimlerinin nüfuslarını düşürmek için sıkı bir çalışma içindeyiz. Yatırımlarla yeni binalar inşa etmek, kiralık ya da satın alınabilecek binalarla yeni aile hekimi birimleri oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yönetmelikten sonra kamuoyunda bazı yanlış anlamaların olduğunu belirten Kara, şunları kaydetti:

"Aile hekimlerinin özellikle antibiyotik olmak üzere bazı ilaç yazma yetkilerinin alındığına dair yanlış bilgiler dolaşıyor. Bu yönetmelikle herhangi bir doktorun ilaç yazma özgürlüğünü engelleme durumu söz konusu değil. Uygun endikasyonda antibiyotik yazma hedeflenmektedir. Yanlış algılardan biri de aile hekimlerinin halk tarafından oylanması ve oylandıktan sonra da maaşlarının uygun görülmediği takdirde düşürüleceği yönünde. Aile hekimleri tüm kurumlarda olduğu gibi bir değerlendirmeye tabi tutulmakta. Bununda herhangi bir cezalandırıcı yönü yok. İl ortalamasının üzerinde olan aile hekimlerine bir teşvik uygulanıyor. Bu yönetmelikle amacımız bir kişinin aile hekimine yılda en az iki defa başvurmasını hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, hakkari, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile Hekimlerinin İş Yükü Azalıyor - Son Dakika

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