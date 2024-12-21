Aile Hekimliği Yönetmeliğinde Değişiklik - Son Dakika
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Aile Hekimliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Trabzon Sağlık Müdürlüğü, yeni yönetmeliğin aile hekimlerine önemli iyileştirmeler getirdiğini bildirdi.

21.12.2024 12:46
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Trabzon Sağlık Müdürlüğünce, Sağlık Bakanlığının yeni yönetmeliğinin aile hekimliği sisteminde önemli bir dönüm noktası olma potansiyeline sahip olduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yeni yönetmeliğin aile hekimlerinin çalışma koşullarını iyileştirmeye ve toplum sağlığı hizmetlerini daha etkin hale getirmeye yönelik önemli adımları içerdiği belirtildi.

Aile hekimliği sisteminin daha verimli bir şekilde işlemesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, hekimlerin hem maddi hem de manevi koşullarında önemli düzenlemeler yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, yeni yönetmelikle birlikte aile hekimlerinin maaş düzenlemelerinin Bakanlık tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda yeniden ele alındığı ve güncellendiğine işaret edilerek, "Bu kapsamda, hekimlerimizin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi şartıyla, hak ettikleri ödemeler düzenli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu gelişme, aile hekimlerimizin emeğinin karşılığını alarak daha huzurlu ve motive bir şekilde hizmet sunmalarına olanak sağlamaktadır." ifadesine yer verildi.

Yeni yönetmeliğin, aile hekimliği sisteminin sadece bireysel sağlık hizmeti sunan bir yapı olmaktan öte toplum sağlığını daha geniş çapta koruma ve geliştirme misyonunu desteklediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, kronik hastalık takibinin önemi daha da vurgulanmış, hekimlerimizin bu alandaki sorumlulukları artırılmıştır. Ayrıca, akılcı ilaç kullanımı konusunda da aile hekimlerinin daha etkin bir rol üstlenmesi hedeflenmektedir. Bakanlık, bu düzenlemelerin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için hem teknik destek sağlamakta hem de sahada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmektedir. Yeni yönetmelikle getirilen düzenlemeler ve hedefler, kasım ayından itibaren Bakanlık tarafından detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaya başlanmıştır. Sağlık çalışanları, idari birimler ve vatandaşların katkılarıyla sürecin daha kapsayıcı ve etkili bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır."

Açıklamada, Dr. Ali Özkan, Dr. Mehmet Balçık ve Dr. Muzaffer Çağatay Akkaya'nın da konuya ilişkin görüşlerine yer verildi.

Yeni yönetmeliğin sahadaki yansımalarını, hekimlerin karşılaştığı zorluklar ve sistemdeki gelişmeleri anlatan Özkan, Balçık ve Akkaya, yapılan düzenlemelerden duydukları memnuniyeti dile getirdi, kronik hastalık takibi ve akılcı ilaç kullanımı gibi konuların önemine dikkati çekti.

Açıklamada, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Sağlık Bakanlığının bu yeni yönetmeliği, aile hekimliği sisteminde önemli bir dönüm noktası olma potansiyeline sahiptir. Hem hekimlerimizin hem de vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha fazla fayda sağlaması adına atılan bu adımlar, gelecekte daha sağlıklı bir toplumun temelini oluşturacaktır. Bu süreçte aile hekimlerimizin özverili çalışmaları ve vatandaşlarımızın desteği, sistemin başarısı için kritik bir öneme sahiptir."

Kaynak: AA

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