Aile Hekimliği Yönetmeliğinde Kapsamlı Değişiklikler Yapıldı

Sağlık Bakanlığı, 25/1/2013 tarihli Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklikler yapan yeni bir yönetmelik yayımladı. Değişiklikler, yönetmeliğin birçok maddesini etkileyerek aile hekimliği uygulamalarını güncel ihtiyaçlara göre düzenliyor.

Yeni düzenlemeler arasında, aile hekimlerinin 'uzaktan sağlık hizmeti' sunabilmesine imkan tanınması, şiddet mağduru aile hekimi veya çalışanlarının korunması için hastaların kayıtlarının değiştirilmesi, atama süreçlerinde askerlik veya doğum nedeniyle ayrılanlara öncelik verilmesi, aile sağlığı merkezlerinde ortak kullanım alanlarının düzenlenmesi ve teknik donanım gerekliliklerinin güncellenmesi yer alıyor.

Ayrıca, yönetmelikteki 'Kurum' ibareleri 'Bakanlık' olarak değiştirilerek yetkilerin merkezileştirilmesi sağlandı. Değişiklikler, aile hekimliği birimlerinin 1/9/2026 tarihine kadar uyum sağlaması gereken geçici bir madde ile destekleniyor. Yeni yönetmelik, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi ve hükümleri Sağlık Bakanı tarafından yürütülecek.