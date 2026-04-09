Aile Hekimliği Yönetmeliğinde Kapsamlı Değişiklikler Yapıldı

09.04.2026 03:19
Sağlık Bakanlığı, aile hekimliği uygulamalarını güncelleyen yeni yönetmelik yayımladı. Yönetmelikle uzaktan sağlık hizmeti sunumu, şiddet mağdurlarının korunması ve atama süreçlerine yönelik düzenlemeler yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, 25/1/2013 tarihli Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklikler yapan yeni bir yönetmelik yayımladı. Değişiklikler, yönetmeliğin birçok maddesini etkileyerek aile hekimliği uygulamalarını güncel ihtiyaçlara göre düzenliyor.

Yeni düzenlemeler arasında, aile hekimlerinin 'uzaktan sağlık hizmeti' sunabilmesine imkan tanınması, şiddet mağduru aile hekimi veya çalışanlarının korunması için hastaların kayıtlarının değiştirilmesi, atama süreçlerinde askerlik veya doğum nedeniyle ayrılanlara öncelik verilmesi, aile sağlığı merkezlerinde ortak kullanım alanlarının düzenlenmesi ve teknik donanım gerekliliklerinin güncellenmesi yer alıyor.

Ayrıca, yönetmelikteki 'Kurum' ibareleri 'Bakanlık' olarak değiştirilerek yetkilerin merkezileştirilmesi sağlandı. Değişiklikler, aile hekimliği birimlerinin 1/9/2026 tarihine kadar uyum sağlaması gereken geçici bir madde ile destekleniyor. Yeni yönetmelik, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi ve hükümleri Sağlık Bakanı tarafından yürütülecek.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

00:21
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
23:26
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
Alkollü Sürücü Polisi Kandırmaya Çalıştı
23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
