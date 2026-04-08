Aile İçi İletişim Eğitimi Düzenlendi

Çubuk Belediyesi tarafından, "Aile İçi İletişim Eğitimi" gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü eğitmenlerinden Tolunay Sandıkçıoğlu, Kadın El İşleri Atölyesi'nde düzenlenen eğitimde, aile içi iletişim konularında kadınları bilgilendirdi.

Çocuk yetiştirme tutumları, okul-aile ilişkilerinin de ele alındığı eğitimde, katılımcılara kendini tanıma ve kariyer planlaması gibi alanlarda da bilgi verildi.

Sandıkçıoğlu, katılımcıların eğitim sürecinde aktif dinleme, empati kurma ve iletişim engellerini aşma gibi beceriler kazandığını belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç da kadınların eğitimine önem verdiklerini kaydetti.