Aile İçin Yeni Uygulama: 2 Milyon Kullanıcı - Son Dakika
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Aile İçin Yeni Uygulama: 2 Milyon Kullanıcı

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'İlk Öğretmenim Ailem' uygulaması, ebeveynlere çocuk eğitimi ve aile iletişimi desteği sunuyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ebeveynlere çocuk eğitimi, gelişimi ve aile içi iletişim konularında rehberlik eden 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulamasının Nisan 2025'te hizmete girmesinden bu yana 2 milyon 2 bin aile tarafından kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Bakan Göktaş, 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Göktaş, 'Aile Yılı' kapsamında anne ve babaların ebeveynlik sürecini doğru yönetmesi, olumlu ebeveynlik tutum ve becerilerinin desteklenmesi ve eşler arasındaki evlilik hayatının güçlendirilmesi amacıyla uygulamayı geliştirdiklerini hatırlattı. Uygulamanın çiftlere ilk yuva kurdukları andan itibaren rehberlik etmek amacıyla tasarlandığını belirten Bakan Göktaş, "Eşler arasındaki iletişime yönelik konular ile ailelerin çocuk gelişimi konusunda ihtiyaç duyduğu bilgileri, bu uygulama ile tek çatı altında topladık. Uygulamamız, çocuk gelişimi ve aile hayatına dair ücretsiz, güvenilir ve kapsamlı bilgilerle ebeveynlere rehberlik ederken, çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerini destekleyen içerikler sunuyor. Anne ve babalara, çocukların gelişimini takip edebilme imkanı veriyor. Bunun yanı sıra uygulamada, çocuk gelişimi hakkında temel bilgilerle, pozitif anne, babalık becerilerini desteklemeye yönelik öneriler yer alıyor. Ebeveynler, dijitalin dışında çocuğun gelişim dönemine uygun ve ailece yapabilecekleri bilgilere ve aktivite önerilerine ulaşabiliyor. Bebek bekleyen aileler için, doğuma hazırlık, gebelik dönemi günlük yaşam ve psikolojik değişimler gibi konularda bilgilendirici içerikler sunuyor" dedi.

BABALAR İÇİN DE ÖZEL BİR BÖLÜM HAZIRLANDI

Uygulamada sadece anneler için değil, babalar için de özel bir bölüm hazırlandığını belirten Göktaş, ailelerin çocuk gelişimi, ergenlik ve aile içi konulara dair soru ve sorunlarını interaktif şekilde uzmanlara iletip yanıt alabileceklerini ifade etti. Kullanıcıların internet paketinden harcama yapmadan uygulamayı kullanabildiğine dikkat çeken Bakan Göktaş, "Uygulamamız vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gördü. Ebeveynlere çocuk eğitimi, gelişimi ve aile içi iletişim konularında rehberlik eden 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulamamız Nisan 2025'te hizmete girmesinden bu yana 2 milyon 2 bin aile tarafından kullanılmaya başlandı" açıklamasında bulundu. Ücretsiz indirilebilen mobil uygulama, ebeveynlere rehberlik sağlamaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Güncel, Çocuk, Son Dakika

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