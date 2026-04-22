Aile İçinde Trajik Çatışma: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Aile İçinde Trajik Çatışma: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
22.04.2026 20:59
Üsküdar'da, tartıştığı anne ve babasını silahla öldüren D.I. intihar etti. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

ÜSKÜDAR'da evde tartıştığı anne ve babasını silahla öldüren D.I.(36) ardından intihar etti. Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, Küçüksu Mahallesi Millet Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, D.I. ile annesi B.I.(67) ve babası H.I.(67) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkan D.I. önce anne ve babasına ateş etti, ardından aynı silahla intihar etti. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından olayda hayatını kaybeden D.I., B.I. ve H.I.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Güvenlik, Üsküdar, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

