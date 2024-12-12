Aile Temalı Küresel Çalışmalar Değerlendirildi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15. Büyükelçiler Konferansı'nda, aile temalı küresel çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konferansın "Aile ve Güçlü Toplum" başlıklı panelinde, demografik değişimlerin aile ve toplum yapısında yol açtığı büyük dönüşümler karşısında aileyi koruma ve genç nüfus dinamizmini güçlendirme hedefiyle yürüttükleri projeleri ele aldıklarını belirtti.

Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"BM Ailenin Dostları Grubu'na üyeliğimiz, ev sahipliğini yaptığımız 'Küreselleşen Dünyanın Risklerine Karşı Ailemiz İstikbalimiz' temalı Türk Devletleri Teşkilatı 1. Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı ve 2025 Mayıs'ta pek çok ülkenin katılımıyla düzenleyeceğimiz Uluslararası Aile Zirvesi gibi aile temalı küresel çalışmalarımız hakkında değerlendirmelerde bulunduk.

Bu vesileyle, büyükelçilik görevini gururla yerine getirmiş biri olarak, dünyanın dört bir köşesinde ülkemizi ve milli dış politikamızı en iyi şekilde temsil eden büyükelçilerimize üstün başarılar diliyorum."