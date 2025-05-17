Aile Üniversitesi Programı Başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi ve Başakşehir Belediyesi işbirliğiyle, "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen Aile Üniversitesi Programı'nın açılış etkinliği gerçekleştirildi.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde yapılan programın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, aile yapısının risk altında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin katkılarıyla "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" oluşturduklarını belirten Yenigün, "Biz koordinasyon Bakanlığıyız. Kurumlarla, üniversitelerle, STK'lerle işbirliğinde yapılacak çalışmaların içindeyiz. Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde, kimseyi dışarıda bırakmadan geniş bir yelpaze içinde uygulamaya çalışıyoruz. Bunları yaparken bilimin ışığından da faydalanmak istiyoruz. Üniversitelerin paydaşlarımız olmasını çok değerli buluyoruz." diye konuştu.

2024'te Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile Enstitüsünü faaliyete geçirdiklerini hatırlatan Yenigün, Türkiye nüfusunda düşüş yaşandığına dikkati çekti.

Nüfusun yükseltmesinin düşmesinden daha zor olduğunu vurgulayan Yenigün, "İleride en büyük alarm, sosyal sigorta kurumumuzda olacak, artık kendisini yenileyemeyecek, yaşlı nüfusuna bakamayacak hale gelecek. Bu yüzden alarm veren noktalarda da 'Nüfus Politikaları Kurulu' diye bir kurul oluşturduk. Çocuk yardımlarıyla ilgili çok düşük bir rakam vardı, 300 lira gibi. Biz bu rakamları da değiştirdik. İlk doğumda 5 bin, ikinciye her ay olmak üzere 1500 ve üçüncü de 5 bin olmak üzere yardımlar yapıyoruz." dedi.

"Türkiye'de bir ilk"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci de 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin, bireylerin ve toplumun temelini oluşturan aile kurumunun yeniden düşünülmesi ve güçlendirilmesi adına önemli olduğunu söyledi.

Toplumsal huzurun, bireysel mutluluğun ve sağlıklı nesillerin temelinin güçlü ailelerden geçtiğini söyleyen İnci, şunları kaydetti:

"Toplumun en temel birimi olan aile, bir ülkenin geleceğinin de omurgasını oluşturmaktadır. Ancak modern çağın getirdiği hızlı değişim, teknolojik dönüşüm, bireyselleşme ve toplumsal rollerdeki farklılaşma aile kurumunu yeni sınavlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Biz bu noktada üniversite olarak bilgiyi, bilimi, araştırmayı ve eğitimi bu sürecin merkezine yerleştirme sorumluluğunu hissediyoruz. Aile Üniversitesi eğitim programı bu sorumluluk duygusuyla geliştirilmiş, nesiller arası diyaloğu güçlendirmeyi, aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamasını sağlamayı ve aile içinde karşılaşılan sorunlara yapıcı çözümler üretebilmeyi hedefleyen çok yönlü ve çok boyutlu projedir. Türkiye'de bir ilk olan bu program anneleri, babaları, çocukları, büyükanneleri ve büyükbabaları aynı çatı altında buluşturması bakımından da yenilikçi özelliğe sahiptir."

Prof. Dr. İnci, Aile Üniversitesinde verilecek derslerin haftalık programlardan oluştuğunu ve sadece bilgi sunmakla kalmadığını, aynı zamanda katılımcıların iletişim, empati, problem çözme, dijital okuryazarlık ve sağlıklı yaşam gibi alanlarda beceri kazanımlarını amaçladıklarını aktardı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise teknolojiyle birlikte değişimlerin arttığını belirterek, Aile Üniversitesinin iletişim kurmaya ve ortak fikir oluşturmaya önemli katkıda bulunacağını vurguladı.

Kartoğlu, "Bizler şehirler kurarız, imar ederiz ama şehrin içerisinde mutluluğu oluşturamazsak aslında o şehrin bir anlamı yok. Bizler içinde yaşam oluşturan, kültürden sanata, sanattan aile yaşamına, her bir bireyin içerisinde mutlu olacağı şehirler oluşturmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

İşbirliği protokolü imzalandı

Açılış konuşmalarının ardından Boğaziçi Üniversitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Başakşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Daha sonra sunumlar yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi koordinasyonundaki programa, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Başakşehir Belediyesi yönetimi ve akademisyenler katıldı.

Aile Üniversitesi Programı, aile yapısını güçlendirmeye ve kuşaklar arası iletişimi yeniden kurmaya yönelik bütüncül bir model oluşturmayı amaçlıyor. Programın 2025 yılı boyunca ülke genelinde yaygınlaştırılması ve diğer yerel yönetimlerin de sürece dahil edilmesi hedefleniyor.