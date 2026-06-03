Aile ve Eğitim Eğitici Eğitimi Başladı - Son Dakika
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Aile ve Eğitim Eğitici Eğitimi Başladı

03.06.2026 11:00
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MEB, aile eğitimi için eğitici yetiştirmek amacıyla yeni bir kurs başlattı. Gümüşhane'de açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Milli Eğitim Akademisince, illerde gerçekleştirilecek aile eğitimi faaliyetlerini yürütecek eğiticilerin yetiştirilmesi amacıyla "Aile ve Eğitim-Eğitici Eğitimi Programı" hayata geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ailenin, çocuğun gelişimindeki belirleyici rolünden hareketle hazırlanan programda, aile-okul işbirliğinin güçlendirilmesi, ailelerin eğitim süreçlerine etkin katılımının desteklenmesi ve eğitim paydaşları arasındaki iletişimin geliştirilmesine yönelik içeriklere yer veriliyor.

Bu kapsamda, katılımcıların farklı aile yapılarıyla etkili iletişim kurabilen, aile eğitimi süreçlerini planlayıp uygulayabilen ve yerel düzeyde yürütülecek eğitim çalışmalarına rehberlik edebilen yeterlikler kazanmaları hedefleniyor.

Öte yandan, Gümüşhane'deki Milli Eğitim Akademisi, "Aile ve Eğitim-Eğitici Eğitimi Kursu" ile hizmete açıldı. Eğitimin açılış programı, akademi yetkilileri, eğitim görevlileri ve kursiyerlerin katılımıyla Gümüşhane Eğitim ve Uygulama Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kurs, farklı il ve ilçelerden gelen 149 katılımcı ile 5 Haziran'a kadar devam edecek.

İl milli eğitim müdürlükleri tarafından farklı branşlardan seçilen öğretmenlerin katıldığı eğitim programında, "ailede eğitim teori ve uygulamaları, eğitimde aile katılımı, aile eğitiminde dijital mahremiyet, okuryazarlık eğitiminde ailenin rolü, Türk kültüründe aile, dijital ebeveynlik, aile-çevre-okul-öğretmen iletişimi ve etkileşimi, ailenin çocuğun sosyal ve duyuşsal gelişimindeki rolü ile özel gereksinimli birey aileleri" gibi konular ele alınıyor.

Katılımcıların hem kuramsal bilgilerini geliştirmelerini hem de sahada kullanabilecekleri uygulama becerileri kazanmalarını amaçlayan eğitim sürecinin, aile odaklı eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılmasına ve eğitim süreçlerinde aile katılımının güçlendirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

"Mesleki gelişim süreçlerine katkı sağlanacak"

Alanlarında uzman akademisyen ve eğitimciler tarafından yürütülen eğitim programında, Prof. Dr. Özkan Sapsağlam, Prof. Dr. Tolga Erdoğan, Prof. Dr. Ataman Karaçöp ve Doç. Dr. Hülya Kodan, Prof. Dr. Miraç Burak Gönültaş ile Dr. Lokman Koçak görev alıyor.

Programın uygulama boyutuna katkı sunan eğiticiler arasında ise Dr. Behlül Bilal Sezer, öğretim görevlisi Tuğba Yazıcı Çakıroğlu ve eğitim görevlisi Merve Çimen Koçak bulunuyor.

Farklı disiplinlerden gelen uzman kadro, aile eğitimi alanındaki güncel bilgi ve uygulamaları katılımcılarla paylaşarak programın niteliğine önemli katkı sağlıyor.

Gümüşhane Eğitim ve Uygulama Merkezi, Milli Eğitim Akademisinin mesleki gelişim faaliyetlerine ev sahipliği yapmak üzere oluşturulan yeni eğitim merkezlerinden biri olarak hizmet veriyor.

Aile ve Eğitim-Eğitici Eğitimi Kursu, merkezde gerçekleştirilen ilk eğitim faaliyeti olma özelliğini taşıyor.

Gelecek dönemde farklı alanlarda gerçekleştirilecek eğitim programlarıyla, merkezin öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin mesleki gelişim süreçlerine katkı sağlaması planlanıyor.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Gümüşhane, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Eğitim Eğitici Eğitimi Başladı - Son Dakika

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