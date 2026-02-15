'Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan çiftler 'Aile Buluşmaları'nda bir araya geliyor - Son Dakika
'Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan çiftler 'Aile Buluşmaları'nda bir araya geliyor

\'Aile ve Gençlik Fonu\'ndan yararlanan çiftler \'Aile Buluşmaları\'nda bir araya geliyor
15.02.2026 13:30
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında, 81 il müdürlüğü koordinasyonunda 'Aile Buluşmaları' etkinlikleri başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında, 81 il müdürlüğü koordinasyonunda 'Aile Buluşmaları' etkinlikleri başlatıldı. Çorum'daki buluşmaya telefon bağlantısıyla katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genç çiftlerin heyecanına ortak olarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı.

Bakanlık tarafından Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' çerçevesinde 13-15 Şubat'ı kapsayan 'Aile Buluşmaları' ile gençler bir araya getiriliyor. 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklerde '2025 Aile Yılı' çerçevesinde fondan yararlanan gençlerin evlilik süreçlerine katkı sunulması ve aile birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. 81 il koordinasyonunda başlatılan programlarda, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanarak dünyaevine giren çiftlere yönelik aile içi iletişim sunumları, tecrübe paylaşımı söyleşileri ve interaktif yarışmalar düzenleniyor. Proje, ekonomik katkının yanı sıra sağlam temeller üzerine kurulu huzurlu yuvaları teşvik etmek amacıyla geniş bir psikososyal destek mekanizmasını da kapsıyor. 81 ilde düzenlenen etkinliklerde, evliliğinde uzun yılları geride bırakmış rol model çiftler ile yeni evlenen gençler bir araya getirilerek tecrübe aktarımı sağlanıyor. Uzman aile danışmanları ve eğitimcilerin sunumlarıyla zenginleşen programlarda, çift olma uyumu, aile içi iletişim ve biz olabilme bilincini pekiştirecek eğlenceli aktiviteler ve söyleşiler gerçekleştiriliyor.

İFTAR SOFRALARINA MİSAFİR OLUNACAK

Öte yandan bakanlık, gençler ile kurulan gönül bağlarını manevi iklimde de pekiştirmeyi hedefliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, ramazan ayı içerisinde 81 ilde Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan gençlerin evlerine misafir olunacak. Genç çiftlerin iftar sofralarına ortak olunarak, yeni kurulan yuvalara yönelik devlet desteğinin her aşamada devam edeceği vurgulanacak.

BAKAN GÖKTAŞ, GENÇ ÇİFTLERE SESLENDİ

Bu çerçevede Çorum'da, Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve yeni evli çiftlerin katılımıyla 'Aile Buluşması' gerçekleştirildi. Yusuf Ahlatcı aracılığıyla programa telefon bağlantısıyla katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genç çiftlerin heyecanına ortak oldu. Çiftlerin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerimizin evlilik yolunda yanlarında oluyoruz. Milletvekillerimizin büyük destekleriyle Meclisimizden geçen kanun düzenlemesiyle bu fon hayata geçti. Bugün bu mutlu gününüzde sizlere çok selamlar gönderiyorum. Bu güzel programa eşlik ettiğiniz ve davetimize geldiğiniz için sizleri ayrıca selamlıyorum. Şimdiden önümüzdeki yıllarınızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan çiftler 'Aile Buluşmaları'nda bir araya geliyor - Son Dakika

'Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan çiftler 'Aile Buluşmaları'nda bir araya geliyor
