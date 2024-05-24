Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kırklareli\'nde ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Kırklareli'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Tarıkdaroğlu, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Babaeski ilçesi ve Biz Bize Yeteriz Derneği'ni ziyaret etti. Roman vatandaşlarla bir araya gelen Tarıkdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Roman vatandaşlara verdiği önemi vurguladı ve desteklerinin devam edeceğini belirtti.

24.05.2024 20:28
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Kırklareli'nde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü ziyaret eden Tarıkdaroğlu, İl Müdürü Bilgin Özbaş'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tarıkdaroğlu, ardından Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile Babaeski ilçesini ziyaret etti.

Lüleburgaz ilçesinde Roman vatandaşlar tarafından kurulan Biz Bize Yeteriz Derneğince düzenlenen yemek dağıtım programına katılan Tarıkdaroğlu, burada vatandaşların isteklerini dinledi.

Vali Birol Ekici, Tarıkdaroğlu ve AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, daha sonra yemek kazanlarının başına geçerek vatandaşlara yemek dağıttı.

Tarıkdaroğlu, Roman vatandaşlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Roman vatandaşlara ayrı bir önem verdiğini ifade eden Tarıkdaroğlu, Romanların hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmemesi gerektiğini belirtti.

Tarıkdaroğlu, Romanların da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını dile getirdi.

Biz Bize Yeteriz Derneği yönetimi ve üyelerini tebrik eden Tarıkdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle pandemi döneminde yemek yapmayla başlayan bu güzel serüven Kırklareli Valiliği, Lüleburgaz Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın da desteği ile büyüyerek devam etti. Şunda 1200 kişilik üç çeşit olmak üzere vatandaşlarımıza yemek desteğimiz var.

Şunu unutmayın dünde bugün de yarın da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, onun ekibi ve devlerimiz Roman kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecek. Siz bize dualarınızla katkı sağlamaya, destek vermeye devam edin. Allah'ın izniyle dün olduğu gibi bugün de yarın da bizler Roman kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Kırklareli, Babaeski, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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