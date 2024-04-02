Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 8 Bin Personel Alımı Bayramdan Önce Gerçekleştirilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçen aylarda müjdesini verdikleri 8 bin personel alımının Ramazan Bayramı'ndan önce gerçekleştirileceğini bildirdi.
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiğimiz ve başvurularını aldığımız 8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı büyük bir heyecanla bekliyor, atamaların hayırlı olmasını diliyorum."
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Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun bir lig oynadıklarını ve her maçın aynı performansı getirmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yalçın, Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşleri beklediklerini ifade etti ve takımın hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.
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