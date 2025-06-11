Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bakü\'de Şehitlikleri Ziyaret Etti

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakü'de Fahri Hıyaban, Şehitler Hıyabanı ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Azerbaycan programı kapsamında Bakü'de bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fahri Hıyaban, Şehitler Hıyabanı ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bakü'de Fahri Hıyaban, Şehitler Hıyabanı ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ettik. Her bir mezar taşı vatan uğruna canını feda etmiş bir kahramanın tarihe bıraktığı bir mesaj. Bu topraklarda ortak acılarla, müşterek zaferlerle, birlikte yazılmış bir tarih konuşuyor. Bir milletin hafızası, şehitlerinin adıyla yaşar; o isimler silinmedikçe kardeşliğimiz de sarsılmayacaktır. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.