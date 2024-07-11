Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Bu Ay İhtiyaç Sahibi Hanelere 4 Milyar TL Ödeme Yaptık - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Bu Ay İhtiyaç Sahibi Hanelere 4 Milyar TL Ödeme Yaptık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, sosyal yardımların kimseyi geride bırakmayan sosyal hizmet anlayışıyla sürdürüldüğünü vurguladı. Bugüne kadar toplam 88,2 milyar lira destek sağlanan programda, düzenli sosyal yardım alamayan haneler de gelir kriteri üzerinden desteklenmektedir.

11.07.2024 12:25
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yaptıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal yardımları, kimseyi geride bırakmayan sosyal hizmet anlayışıyla sürdürdüklerinin altını çizdi.

Bu desteklerle ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olduklarını aktaran Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdık. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yaptık." ifadesini kullandı.

Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayın ödemesiyle hanelere bugüne kadar toplam 88,2 milyar lira destek sağlandığını belirtti.

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca "gelir" kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini anımsatan Göktaş, sosyal yardımları bütüncül şekilde uyguladıklarını, vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine ulaşıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Bu Ay İhtiyaç Sahibi Hanelere 4 Milyar TL Ödeme Yaptık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Bu Ay İhtiyaç Sahibi Hanelere 4 Milyar TL Ödeme Yaptık - Son Dakika
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