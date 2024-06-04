Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukların savaşsız bir dünyada büyümesi için çalışacak - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukların savaşsız bir dünyada büyümesi için çalışacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukların savaşsız bir dünyada büyümesi için çalışacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, çocukların savaş görmediği, özgürce oyunlar oynayabildiği ve hayaller kurabildiği bir dünya için çalışacaklarını belirtti.

04.06.2024 13:45
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Filistin başta olmak üzere tüm çocukların savaş görmediği, parklarda bahçelerde istediği gibi oyunlar oynayabildiği ve hayaller kurabildiği güzel bir dünyada büyümeleri için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Göktaş, sosyal medya hesabından, 4 Haziran Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerde en çok yara alan kesimin hiç şüphesiz çocuklar olduğunu ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Hayatlarının daha en başında savaşın ne demek olduğunu gören çocuklar, geleceklerinde de yaşadıkları travmaların etkisini yoğun olarak taşıyor. İsrail'in acımasızca bombaladığı Gazze'de yaşananlar bunun en net örneği. Filistin başta olmak üzere tüm çocukların savaş görmediği, parklarda bahçelerde istediği gibi oyunlar oynayabildiği ve hayaller kurabildiği güzel bir dünyada büyümeleri için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukların savaşsız bir dünyada büyümesi için çalışacak - Son Dakika

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