Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şehit babaları ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şehit babaları ve gazilerle bir araya geldi

15.06.2025 11:41
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kahramanlarımızı yetiştiren babaların mirası, vatan aşkıyla çarpan genç nesillerde yaşayacaktır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kahramanlarımızı yetiştiren babaların mirası, vatan aşkıyla çarpan genç nesillerde yaşayacaktır." dedi.

Bakanlık tarafından Babalar Günü dolayısıyla Altındağ'da "Kahraman Yetiştiren Babalar Günü" programı düzenlendi. Programa katılan Göktaş, şehit babaları ve gazilerle bir araya gelerek sohbet etti, karanfil dağıttı.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, nice kahramanlık destanının aile ocağında başladığını belirtti.

Malazgirt'ten Sakarya'ya, Çanakkale'den Dumlupınar'a uzanan şanlı tarihin, kahraman babaların evlatlarına aşıladığı cesaretle yazıldığına işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Vatan, millet, bayrak sevgisini kuşanan ecdadımız, büyük fedakarlıklar göstererek, bağımsızlığımızı korudu ve bizlere emanet etti. Onların izinde yürüyen nice kahraman evladımız da bu emaneti canları pahasına korudu. Bizler bugün huzur içinde yaşıyorsak, bu emanet duygusu, bilinci sayesindedir."

Göktaş, bu bilincin her katmanında bir babanın merhameti, bir annenin duası, bir ailenin fedakarlığı olduğunu vurgulayarak, "Şehitlerimizin hatırası ebedidir. Unutmayacak, unutturmayacağız. Gazilerimizin onuru, milletimizin onurudur. Daima baş tacımız olacaktır. Kahramanlarımızı yetiştiren babaların mirası, vatan aşkıyla çarpan genç nesillerde yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yüreğine vatan sevgisi düşen her evladın, yarınların bayraktarı olduğunu dile getiren Göktaş, bayrağın gölgesinde yetişen her evladın milli şuurla büyümesi için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"Huzur ve refah dolu yarınları birlikte inşa ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Terörsüz Türkiye için çalıştıklarını anımsatan Göktaş, şunları ifade etti:

"86 milyon tek yürek, huzur ve refah dolu yarınları birlikte inşa ediyoruz. Aziz şehitlerimiz, aileleri ve kahraman gazilerimiz, bu sürecin mimarı, iç cephemizin sarsılmaz kalesidir. Bu süreci nihayete ulaştırdığımızda birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daha da güçlenecek. Şehitlerimiz ve gazilerimiz her daim milletimizin gönlünde özel bir yere sahiptir."

Kahramanların ardında, sabrıyla, duasıyla daima yanlarında olan babaların olduğuna işaret eden Göktaş, onların vakur duruşunun, bu toprakların mayasında var olan asaletin en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı.

Göktaş, "Sizlerden aldığımız güçle, geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Bu ülkenin kahraman evlatlarını yetiştiren siz kıymetli babalara şükranlarımı sunuyorum. Her zaman sizlerin yanında olacağız, Babalar Günü'nüz kutlu olsun." diye konuştu.

Müzik dinletisinin sunulduğu programda, gazi Göksel Gümüş parçalar seslendirdi.

Programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan ile şehit babaları ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şehit babaları ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika

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