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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Kadınların teknolojiye erişimini sağlamalıyız - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Kadınların teknolojiye erişimini sağlamalıyız

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, teknoloji alanında kadınların ve kadın istihdamının önemine dikkat çekerek, 'İşte bu yeni iş alanlarında kadın istihdamını arttırabilmemiz için kadınların teknolojiye erişimlerini de sağlayabilmemiz lazım. Bunun en önemli yollarından birisi, eğitim ve istihdamda fırsat eşitliğini güçlendirmek.' dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da düzenlenen 'Teknolojinin Lider 100leri' Projesi Tanıtım Toplantısına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Kadınların teknolojiye erişimini sağlamalıyız
22.01.2024 - 17:25,
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, teknoloji alanında kadınların ve kadın istihdamının önemine dikkat çekerek, " İşte bu yeni iş alanlarında kadın istihdamını arttırabilmemiz için kadınların teknolojiye erişimlerini de sağlayabilmemiz lazım. Bunun en önemli yollarından birisi, eğitim ve istihdamda fırsat eşitliğini güçlendirmek." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da düzenlenen "Teknolojinin Lider 100leri" Projesi Tanıtım Toplantısına katıldı.

Kaynak: DHA
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Mahinur Özdemir Göktaş, Kadın, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Kadınların teknolojiye erişimini sağlamalıyız - Son Dakika


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