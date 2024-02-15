Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Kadınların yerel yönetimlerdeki temsilini artırdık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yerel yönetimlerde kadın başkanlarımızın, yöneticilerimizin ve meclis üyelerimizin sayısını artırdık. Kadınların yerel yönetimlerdeki temsilini artırdık. Daha da artıracağız." dedi.
Göktaş, AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açılışındaki konuşmasına baba ocağı Afyonkarahisar'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek başladı.
AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 22 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Göktaş, AK Parti siyasetinde "demokrasi yerelde başlar" ilkesinin vazgeçilmez bir unsur olduğunu aktardı.
"AK Parti belediyeciliği artık bugün bir markadır. Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir" diyen Göktaş, yerel seçimlerde gerçek belediyeciliği Afyonkarahisar'da devam ettireceklerini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Seçim sahada kazanılır" ifadesini hatırlatan Göktaş, "Her seçim bizim teşkilatlarımız için yeni bir heyecan, yeni bir tazelenmedir. Heyecanla, canla başla çalışmak için bir aradayız. AK Parti'nin seçim başarısının kahramanları sizlersiniz, her bir teşkilat mensubumuz Türkiye Yüzyılı'nın mimarlarındandır." diye konuştu.
AK Parti'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayının Hüseyin Ceylan Uluçay olduğunu anımsatan Göktaş, "31 Mart akşamı inşallah hizmet bayrağını Hüseyin başkanımız, Mehmet başkanımızdan devralacak. Gerçek belediyecilik inşallah Afyonkarahisar'da durmadan devam edecek." dedi.
AK Parti olarak sosyal belediyecilik ilkelerini benimseyerek kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hizmet sunduklarını vurgulayan Göktaş, bakanlığının kentteki hizmetlerine ilişkin de bilgi verdi.
Bakanlık olarak tüm belediyelerle yakın çalıştıklarını dile getiren Göktaş, şunları söyledi:
"22 yıllık tecrübemizle yeni dönemde de tüm şehirlerimizi 'Türkiye Yüzyılı'na taşıyacağız. Bunda sizlerin emeği, sizlerin çabası çok değerli. Yerel yönetimlerde kadın başkanlarımızın, yöneticilerimizin ve meclis üyelerimizin sayısını artırdık. Kadınların yerel yönetimlerdeki temsilini artırdık. Daha da artıracağız. Yerel yönetimlerde gençlerin temsilini güçlendirmek için genç yöneticilerimizin sayısını arttırıyoruz.
Engellilerimiz, yaşlılarımız ve hastalarımızın evde bakım süreçlerinde yeni hizmet modelleri geliştirdik. Yaşlılarımıza sosyalleşme mekanları, yaşlılara duyarlı parklar ve sosyal tesisler oluşturmaya devam edeceğiz. Hak temelli ve arz odaklı sosyal politika anlayışımızla sosyal yardımlarımızı sunmaya devam edeceğiz."
Konuşmaların ardından Göktaş, beraberindeki AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri, belediye başkan adayı Uluçay ve diğer protokol üyeleriyle kurdele keserek AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Kadınların yerel yönetimlerdeki temsilini artırdık - Son Dakika
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta sarı-kırmızılıları öne geçiren golü Kerem Demirbay attı. Kerem'in golüne beğeni yağdı.
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza atarak terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, bir röportajında Ukrayna'nın milli savaş uçağı KAAN'ı satın alacaklarını ve kullanacaklarını söyledi. Bodnar ayrıca Türkiye ile savunma sanayi alanında derinleşen işbirliğinin önemine vurgu yaparak, bu işbirliğinin Ukrayna'nın savunma kabiliyetini artırdığını ve Karadeniz'deki bölgesel işbirliğini güçlendirdiğini belirtti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık sarf ettiği, "Sisi mi Binali Yıldırım mı?" sözlerine atıfta bulundu. İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı dün Mısır'da 'sevgili kardeşim' diyerek Sevgililer Günü'nde Sisi'yi ziyaret etmiştir. Bu U dönüşlerine alışkınız. ''Sisi mi, Binali mi?' demişti. Kendisi Sisi'den yana tercihte bulundu. Onu görüyoruz. Bakalım ne olacak şimdi?" ifadelerini kullandı.
Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyünde meydana gelen toprak kayması sonucu oluşan maden ocağı sahasında yapılan siyanür ölçümleri, bilim insanları tarafından incelendi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Erdem, yapılan ölçümlerin risk teşkil etmediğini belirtti. Ölçümlerin devam ettiğini ve sağlık personeli ile arama kurtarma ekibi için koruyucu tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Erdem, ayrıca çevre ve insan sağlığı boyutunda yapılan analizlerin sonuçlarının izlendiğini ifade etti. Hava ölçüm değerlerinin uluslararası limitlerin altında olduğunu söyleyen Erdem, olası bir risk durumunda gerekli önlemlerin alınacağını belirtti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sermet Sezigen ise insan sağlığını tehdit edecek bir siyanür miktarının ölçülmediğini ifade etti.
Edirne'de bir komiser, polis memuru olan eski eşini göğsünden iki kurşunla vurarak öldürdü. Olayın ardından yalın ayak kaçan komiser yakalandı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşıyor. Mücadelede 1-0 sarı-kırmızılılar önde.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan davanın ilk duruşması 24 Mart'ta yapılacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?