Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Moğolistan'da Kadınlar Forumu'na Katıldı

Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya katıldı.

Göktaş, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde ve Birleşmiş Milletlerin işbirliğinde Ulanbator'da düzenlenen Dünya Kadınlar Forumu kapsamındaki görüşmelerini sürdürüyor.

Moğolistan Aile, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Luvsantseren Enkh-Amgalan ile görüşen Bakan Göktaş, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene'nin ev sahipliğinde gerçekleşen çalışma kahvaltısına da katıldı.

Bakan Göktaş, daha sonra Devlet Sarayı'ndaki Dünya Kadınlar Forumu'nun kapanış oturumunda yer aldı.