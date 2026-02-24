Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’ndan Aile Vurgusu

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik uluslararası çalışmaları destekliyor, hayata geçirdiğimiz uygulamalarla dünyaya örnek oluyoruz. Bu doğrultuda, küresel iş birliklerimizi geliştirmeye ve her platformda ailenin önemini vurgulamaya devam edeceğiz." dedi.

Mahinur Özdemir Göktaş, ülkeyi temsilen katıldığı 'Aile Odaklı Zirve' kapsamında düzenlenen "Dünya Genelinde Aile Odaklı İş Birliğinin Önemi" başlıklı oturumda konuştu. Göktaş, oturuma ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aile Yılı'ndan Aile ve Nüfus On Yılı'na uzanan güçlü vizyonumuzu, aileyi merkeze alan sosyal politikalarımızı ve bu alandaki tecrübelerimizi paylaştım. Ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik uluslararası çalışmaları destekliyor, hayata geçirdiğimiz uygulamalarla dünyaya örnek oluyoruz. Bu doğrultuda, küresel iş birliklerimizi geliştirmeye ve her platformda ailenin önemini vurgulamaya devam edeceğiz."