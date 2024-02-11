Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Tekirdağ'ı AK Parti belediyeciliği ile tanıştırmak için çalışıyor - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Tekirdağ'ı AK Parti belediyeciliği ile tanıştırmak için çalışıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Tekirdağ\'ı AK Parti belediyeciliği ile tanıştırmak için çalışıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti'nin Tekirdağ'da düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, gelini olduğu Tekirdağ'a hizmet etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Göktaş, AK Parti belediyeciliğinin Türkiye'de gerçek belediyecilik olduğunu belirterek, Tekirdağ'ın cazip bir hale geleceğini ve bu dönemde AK Parti belediyeciliğiyle buluşacağını söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde kapı kapı dolaşacaklarını ve Cumhur İttifakı ile Tekirdağ'ı hak ettiği yere taşıyacaklarını ifade etti.

11.02.2024 15:13
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TekirdağAK Parti belediyeciliği ile tanıştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Göktaş, AK Parti'nin Tekirdağ'da düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, gelini olduğu Tekirdağ'a hizmet etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Seçim çalışmalarıyla beraber seçim heyecanının da başladığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"AK Parti belediyeciliği artık bir marka haline geldi. Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir. İşte görüyorsunuz, söz verildi, sahilimiz, Süleymanpaşa'mız çok güzel bir şekil aldı. Turistlerin geldiği, vatandaşın huzurla zaman geçirdiği bir yer oldu.

Büyüyle küçüğüyle, genciyle yaşlısıyla, çoluğuyla çocuğuyla herkes rahatlıkla şehirlerimizde, sahil kenarlarımızda güzel vakit geçirebiliyor. Tekirdağ gerçekten cazip bir hale gelecek önemli bir potansiyele sahip. İnşallah bu dönem Tekirdağ da AK Parti belediyeciliğiyle yani gerçek belediyecilikle buluşacak."

Göktaş, seçim sürecinde kapı kapı dolaşıp her gönüle gireceklerini, 31 Mart'a kadar sahada olacaklarını dile getirdi.

Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel ile kenti hak ettiği yere taşıyacaklarını ifade eden Göktaş, "Cumhur İttifakı'nın Türkiye'de, Tekirdağ'da bunu başaracağına inanıyorum. İnşallah bizler de sizlerle beraber bu gururu hep beraber 1 Nisan'da yaşayacağız. İnşallah AK belediyecilikle Tekirdağ'ımız buluşacak." dedi.

Göktaş, sıfır ayrımcılıkla hizmetlerini sürdürdüklerini, aile değerlerini koruyan tedbirler aldıklarını belirtti.

Yerel yönetimlerde kadın ve genç sayısını artırdıklarını anlatan Göktaş, "Gençlerimizin yerel siyasete katılımlarını teşvik edecek, gençlerle iletişim mekanizmalarını güçlendireceğiz. Yaşlılarımız için sosyalleşme mekanları, vefahaneler kurarak yaşlılara duyarlı parklar ve sosyal tesisler oluşturmaya devam edeceğiz. Hak temelli, arz odaklı sosyal politikalar anlayışımızla sosyal yardımlarımızı sunmaya devam edeceğiz. Tekirdağ'ımıza bir huzurevi de kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti, Tekirdağ, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Tekirdağ'ı AK Parti belediyeciliği ile tanıştırmak için çalışıyor - Son Dakika


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