Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 Yılı Sosyal Taraflarla İşbirliği Raporu'nu yayımladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, geçen yıl aile ve toplum, çocuk, engelli ve yaşlı, kadın, sosyal yardımlar, şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal taraflarla işbirliği yaparak, toplam 2 bin 465 etkinlik gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından "2024 Yılı Sosyal Taraflarla İşbirliği Raporu" yayımlandı.

Buna göre, merkez teşkilatı 164, il müdürlükleri de 2 bin 301 olmak üzere toplam 2 bin 465 etkinlikte sosyal taraflarla işbirliği yapıldı.

Merkez teşkilatında gerçekleştirilen etkinliklere sivil toplum kuruluşu, üniversite, yerel yönetim, özel sektör ve uluslararası kuruluşlardan toplam 5 bin 12 temsilci katıldı.

Bakanlığın 2022'de ilk kez hayata geçirdiği Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2022-2023) sivil toplum kuruluşları, özel sektör, üniversiteler, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği zemini oluşturdu.

Bu kapsamda, politikaların oluşturulmasında sosyal tarafların etkin katılımını sağlamak, istişare mekanizmalarını güçlendirmek ve sivil toplumun kapasitesini artırmak amacıyla çalışmalar yürüten Bakanlık, sosyal tarafların yalnızca uygulayıcılar olmakla kalmamasını, politika geliştirme süreçlerinin etkin paydaşı haline gelmesini sağladı.

Sosyal taraflarla yapılan işbirliği sayesinde afetlerde, sivil toplum kuruluşlarını etkin şekilde koordine eden Bakanlığın, afetzedelerin sosyal hizmetlere daha hızlı ve etkin biçimde erişimini de sağladığı belirtilen raporda, "2025–2027 dönemini kapsayan Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve II. Eylem Planımız, ilk Eylem Planı sürecinde sağlanan ilerlemeyi daha da ileri taşımayı, sosyal taraflarla işbirliğini derinleştirmeyi ve kalıcı, güçlü yapısal ortaklıklar kurmayı hedeflemektedir." ifadelerine yer verildi.

Raporda, daha kapsayıcı ve katılımcı bir anlayışla sivil toplumla olan koordinasyonun güçlendirilmesinin öncelikli hedef olduğu vurgulandı.

Aile, çocuk, engelli, kadın, yaşlılar ve sosyal yardım ihtiyacı duyan bireyler, şehit yakını ve gaziler başta olmak üzere tüm kesimlere yönelik hizmetlerin etkinliğini artırmak için sosyal taraflarla birlikte çalıştıklarının altı çizilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Amacımız, hizmet kalitesini herkes için erişilebilir ve standart hale getirmek, istişare ve koordinasyonu güçlendirmek ve kimseyi geride bırakmayan kapsayıcı bir toplum yapısını hep birlikte inşa etmektir.

2024 Yılı Sosyal Taraflarla İşbirliği Raporu'nun, önümüzdeki yıllarda sosyal taraflarla yürüteceğimiz ortak çalışmalara yön vermesi ve Bakanlığımızın hizmet kalitesini daha da yükselterek bu nitelikli hizmet anlayışını sürdürülebilir kılacak pek çok etkili faaliyete ilham olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"Aile Yılı, sosyal taraflarla işbirliğini geliştirmek için önemli fırsat sundu"

Öte yandan, açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, rapora ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Güçlü aile, güçlü toplum vizyonumuz doğrultusunda, sosyal taraflarla işbirliğimizi zirveye taşıdığımız bir dönemden geçiyoruz" ifadesini kullanan Göktaş, bu kapsamda 2025 Aile Yılı vesilesiyle ilk 6 ayda aile konusunda toplumun çok farklı kesimlerinden paydaşlarla pek çok anlamlı etkinliğe imza attıklarını bildirdi.

Göktaş, "Aile Yılı, sosyal taraflarla işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek için de bize önemli bir fırsat sunmuş oldu." görüşüne yer verdi.