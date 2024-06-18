Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital ortamda karşılaştıkları içeriklere müdahale ediyor - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital ortamda karşılaştıkları içeriklere müdahale ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital ortamlarda psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek içerikleri yakından izlediklerini belirterek, Sosyal Medya Çalışma Grubu aracılığıyla 2 bin 158 içeriğe müdahale ettiklerini bildirdi. Bakan Göktaş, çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri riskleri tespit etmek ve koruyucu önlemler almak amacıyla Sosyal Medya Çalışma Grubu'nun aktif şekilde görevini sürdürdüğünü ifade etti. Ayrıca, çocuklara psikososyal destek ve sosyal hizmet müdahalesi sağlandığını belirten Göktaş, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Radyo Televizyon Üst Kurulu ile işbirliği yapıldığını da sözlerine ekledi.

18.06.2024 10:35
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital ortamlarda psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek içerikleri yakından izlediklerini belirterek, Sosyal Medya Çalışma Grubu aracılığıyla 2 bin 158 içeriğe müdahale ettiklerini bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda dijitalleşmeyle çocukların büyük risk altında olduğunu vurgulayarak, çocukların dijital ortamda karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri içerikleri yakından takip ettiklerini aktardı.

Bu kapsamda Bakanlık bünyesinde oluşturulan Sosyal Medya Çalışma Grubu'nun çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri riskleri tespit etmek, koruyucu ve önleyici faaliyetler yürütmek amacıyla aktif şekilde görevini sürdürdüğünü dile getiren Göktaş, çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetleri titiz şekilde yürüttüklerini ifade etti.

Çocukların siber zorbalık, uygunsuz içerik, kişisel verilerin korunması ve mahremiyetin ihlali gibi konularda savunmasız konumda bulunduğunun altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, çocukların dijital ortamlarda psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek içerikleri yakından izliyoruz. Bu kapsamda Sosyal Medya Grubumuz aracılığıyla 2 bin 158 içeriğe müdahele ettik. Buna ek olarak riske maruz kaldığı tespit edilen çocuklara yönelik gerekli psikososyal desteği sağlıyoruz. İhtiyaç doğrultusunda sosyal hizmet müdahalesini de gerçekleştiriyoruz."

Göktaş, çocukların olumsuz içeriklere maruz kalmaması için müdahale sürecinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile işbirliği yaptıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal Medya, Radyo, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital ortamda karşılaştıkları içeriklere müdahale ediyor - Son Dakika

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